中小信保基金前進大馬 擬推跨境保證專案

（中央社記者廖禹揚台北24日電）中小信保基金今天與馬來西亞信用保證公司（CGC）簽署合作備忘錄（MOU），後續將研議建立跨境保證專案，為前往大馬投資的台灣中小企業提供CGC的創業及公司設立等諮詢服務。



中小企業信用保證基金今天發布新聞稿表示，董事長蔡憲浩今天親自前往馬來西亞吉隆坡，與馬來西亞中央銀行主管的CGC簽署MOU。



中小信保基金表示，去年主辦「第30屆亞洲地區信用補充機構聯盟（ACSIC）年會」後，經過與CGC多次溝通互動，促成這次MOU簽署。蔡憲浩表示，雙方將就信用保證制度互相提供協助及指導，加速深化策略夥伴關係，協助雙方企業拓展海外市場。



蔡憲浩說，雙方後續將研議建立「跨境保證」專案，國內有意願前往馬來西亞投資的中小企業，可藉此獲得CGC提供的創業及設立公司等諮詢服務。



中小信保基金指出，馬來西亞政府現行規定，CGC保證的企業必須有本國人出資51%以上，未來若能突破此限制，或適用WTO國民待遇原則，鬆綁本國人出資額比例，台商將可透過CGC的信用保證向馬來西亞當地金融機構申請融資或直接獲得CGC的融資。



根據經濟部投資業務處資料，目前約有1700家台商在馬來西亞營運，截至去年6月底，台商對大馬投資件數累計2498件，金額達123億美元，是大馬外國人投資第4大國，僅次於日本、美國及新加坡。



蔡憲浩此行並拜會台灣駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，討論大馬投資環境、台商企業營運情形及中小信保基金對企業融資協助等議題，並推展「協助中小企業赴新南向國家投資融資信用保證」業務。1070124