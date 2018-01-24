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陸外交部：保護主義是雙刃劍沒有金絲甲

發稿時間：2018/01/24 19:18

最新更新：2018/01/24 19:18

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（中央社記者林克倫北京24日電）針對美國國內貿易保護主義聲音上升，恐爆發貿易戰，中國外交部發言人華春瑩今天表示，貿易保護主義是一把「雙刃劍」，世上沒有「金絲軟蝟甲」，焉能自身毫髮無損？

華春瑩今天在例行新聞發佈會指出，貿易保護主義是一把「雙刃劍」，在刺傷別人的同時也會傷及自身。「我不知道這世上有無傳說中刀槍不入的『金絲軟蝟甲』，能保證一國隨意對其他國家揮舞貿易保護主義大棒，而自身卻毫髮無損？」

她引述中國外交部長王毅的說法：2017年，中國國內消費對於中國經濟的貢獻已經超過65%，中國國內的消費總規模將在2018年首次超過美國，這意味著2018年之後，全球最大的市場將是中國，「市場不是靠強力搶來的，而是靠流汗開拓出來的。」

她表示，中方會從積極的角度，來處理由於市場規律帶來的新情況，用做大蛋糕的辦法推進中國與世界各國經貿關係的大發展，努力實現合作共贏。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在達佛斯（Davos）世界經濟論壇2018年年會開幕演講稱，全球化的保護主義勢力正在抬頭，孤立主義不是解決方案。有報導稱這與中國國家主席習近平的觀點相呼應。

華春瑩對此回應，莫迪反對保護主義的看法，反映出經濟全球化是符合各國、尤其是廣大發展中國家利益的時代潮流。

她表示，中方願與各方一道，「積極適應和引導好經濟全球化」，讓它繼續成為推動世界經濟成長、增進各國人民福祉的積極力量。1070124

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