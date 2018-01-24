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OPPO贊助手遊女子盃 男扮女裝可參加

發稿時間：2018/01/24 19:41

最新更新：2018/01/24 19:41

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（中央社記者江明晏台北24日電）OPPO今天宣布與手遊Garena傳說對決合作進軍遊戲領域，OPPO也將贊助27日在台北國際電玩展中舉辦的MS傳說對決女子盃，男性只要願著女裝也可參賽，爭取10萬元的總獎金。

台灣12月單機銷售排行榜出爐，OPPO旗下最新產品R11s闖進排行榜第4名，登上Android手機冠軍寶座，OPPO今天於量子光電競館舉辦OPPO R11s 18:9全屏開戰! Garena傳說對決趣味挑戰賽，宣布與手遊Garena傳說對決合作，進軍遊戲領域。

另外，OPPO也宣布成為27日於台北國際電玩展中舉辦的MS傳說對決女子盃決賽贊助商，以實際行動支持台灣電競產業發展。此屆賽事雖是專門為女性玩家所辦，但只要男性願著女裝、女鞋、女妝，搭配絲襪與假髮即可報名參賽，爭取高達10萬元的總獎金以及OPPO R11s星幕屏紅色特別版手機。

隨著智慧型手機的普及，手遊已是年輕人生活中不可或缺的重要娛樂，OPPO與台灣近年最熱門的手遊之一Garena傳說對決合作，正式進軍遊戲領域，滿足年輕族群對手機的使用需求。

OPPO R11s在Garena傳說對決遊戲過程中能夠開啟高幀率模式，可提高遊戲畫面解析度與順暢度，搭配R11s的遊戲加速功能，更能將遊戲體驗提升。1070124

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