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興富發：產品調整 今年將是最好的一年

發稿時間：2018/01/24 20:02

最新更新：2018/01/24 20:02

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（中央社記者韋樞台北24日電）興富發集團總裁鄭欽天今晚在尾牙宴指出，油價從去年每桶30、40美元衝到70美元，今年很可能看到每桶85美元，興富發的產品規劃也會跟著調整，預估今年將是興富發最好的一年。

興富發集團今晚在台北市大直典華會館舉行尾牙宴，席開200桌。

鄭欽天表示，過去一年是房地產界很辛苦的一年，興富發有些建案遞延，估計今年首季可以補回來，預估2018年將會是興富發營業最好的一年，會看到台灣營建史上從未有過如此大的營收數字。

鄭欽天指出，很多人談及今年不利房地產的消息，但去年起土地價格的趨勢顯示地主不再堅持價格；油價則從每桶30到40美元，一路衝到今天約70美元，預估今年會到每桶85美元；新台幣也會升值一成，顯示台灣過去低通膨的情形不再，民眾所得會調整，興富發相對也必須對產品規劃做調整。

他舉例，興富發從去年起開始出清台北市大坪數豪宅，並在中南部推兩房新台幣500萬元到600萬元，三房700萬元到800萬元的房子，這些都是過去興富發很少觸碰的兩房和三房的建案，但因應年輕人的首購趨勢和需求，預期小坪數買氣未來會更明顯。

鄭欽天不認為房價是炒作上來的，而是交通的便利拉大了生活圈，所以房價就跟著上來。他說，過去從台北市到新北市還會堵車，但現在有了捷運之後，幾十分鐘就到，房價也跟著上來，這些都是因為交通便利造成的現象。

鄭欽天最後談及集團的社會責任。他說，期望有一天某個大學會設立「不動產經營管理學系」。畢竟每年上兆的產值，居然沒有一個完整的學系可以協助營運，建設公司好像都是雜牌軍，興富發有意成立「不動產學院」，規劃以房地產的建設、營造、行銷、企劃、銷售、廣告各種人才，未來房地產界也可以有新血。1070124

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