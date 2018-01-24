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台灣企業家論壇 聚焦人才缺口

發稿時間：2018/01/24 20:32

最新更新：2018/01/24 22:17

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行政院長賴清德（右）24日下午在台北出席「台灣企業家圓桌會議」，與新任台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰（左）握手致意。中央社記者王飛華攝　107年1月24日行政院長賴清德（右）24日下午在台北出席「台灣企業家圓桌會議」，與新任台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰（左）握手致意。中央社記者王飛華攝　107年1月24日

（中央社記者黃雅娟台北24日電）台灣企業家圓桌論壇今天由上市櫃公司與行政團隊進行對談，聚焦人才、人力缺口。國發會主委陳美伶表示，延攬外國人才，相關子法今年陸續上路外，農曆年後可望宣布新移民法政策走向。

台灣上市櫃公司協會今天舉辦新舊任理事長交接典禮，並以台灣企業家圓桌論壇形式，邀請行政院長賴清德及行政團隊進行對談，國發會主委陳美伶、經濟部政務次長龔明鑫等都出席參加，當中聚焦少子化、人才及人力缺口問題。

陳美伶表示，由於台灣去年就成為世界衛生組織（WHO）定義的高齡化社會，人口紅利高峰在2015年後就慢慢下降，去年成立育人攬才及移民的專案小組，依照賴清德的願景，未來希望維持在2000萬人口規模，生育率可以提高到1.4%。

至於高階人才部分，陳美伶指出，除了去年通過的外國專業人才延攬及僱用法律，相關子法預計今年2月8日可以施行，透過法律鬆綁引進人才，中階技術人員部分，以日本為例，只要停留一年，就可以永久居留，立刻補上15萬的人力缺口。

陳美伶表示，國發會將研擬新的移民法，從勞動人口、經濟發展、產業需求等方向思考人力需求，預計農曆年後提出政策方向。

經濟部政務次長龔明鑫則表示，由於景氣明顯回溫，很多企業反映人手不夠，雖然對於外勞有些條件的放寬，但企業認為還是不夠。現在失業率降到3.7%，已經是17年新低。建議企業如果有大幅度的投資，可以事前讓政府知道，提前半年到一年為企業規劃人力。

台灣上市櫃公司協會新任理事長、台達電副總裁蔡榮騰接受媒體訪問時表示，目前會員都是上市櫃公司，有勞力密集需求的，很早就到東南亞國家發展，加上少子化的問題，台灣很難找得到人才。

蔡榮騰認為，現在的私立學校或是好的學校，可以跟企業合作，培訓出好的人才，讓教育制度跟企業有好的交流跟平台。越多學校跟企業結合，「就不用考慮22K的問題」。1070124

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