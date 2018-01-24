百朗克獲准治療巴金森氏症二期臨床

（中央社記者韓婷婷台北24日電）營運資金來自個人天使投資資金的百朗克Brain X，在短短一個月內獲得美國FDA核准治療巴金森氏症二期臨床試驗。



日前美國FDA以罕見的快速度，無意見核准通過一項由薩摩亞商百朗克公司(簡稱百朗克Brain X)主導台灣醫療團隊自主研發治療巴金森氏症的二期臨床試驗案，為台灣生技產業又創造另一項紀錄。



百朗克Brain X公司是主導這項二期臨床試驗的新創公司，多年來默默投注在神經退化性疾病領域的新藥研發，醫療團隊全部來自台灣，其研發及營運資金完全來自於個人天使投資的資金。



百朗克Brain X董事長江文舜也是瑞金生技集團總裁，江文舜在嘉義土生土長，高雄醫學大學畢業後，長期經營中國大陸醫美及醫院通路相關產品，他與神經藥理學專家何應瑞是高雄醫學大學同班同學，多年來默默投注何應瑞在神經退化性疾病領域的新藥研發。



江文舜表示，巴金森氏症是一種慢性中樞神經系統退化疾病，從1817年被記載至今，全球尚無治癒的治療方法。此項全球首創用抗生素老藥C100治療巴金森氏症的醫藥技術，正式進入二期臨床試驗，大規模人體試驗將進行多國多醫學中心同步收案，而台灣將領先全球優先開展此臨床試驗。



他指出，此項試驗案從向美國FDA申請到核准，歷時不到一個月時間，凸顯C100在巴金森失智症治療的臨床前期研究已累積相當的療效證明，也顯示全世界巴金森氏症患者急需更有效的治療藥物。



百朗克Brain X公司更擁有一系列治療包括巴金森氏症及其他神經退化性疾病的醫藥技術，這些技術主要以神經藥理學專家何應瑞十幾年來的研究成果為基礎。這項研究成果已經取得台灣、美國、中國及澳洲專利。1070124