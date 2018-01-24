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蓋茲妻出手 金援女性所成立創投基金

發稿時間：2018/01/24 21:32

最新更新：2018/01/24 21:49

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一檔女性創辦的風險投資基金獲得「若干知名人士」出資1億8100萬美元，其中一名出資者是比爾蓋茲的妻子梅琳達。（圖取自梅琳達蓋茲臉書www.facebook.com/melindagates） 一檔女性創辦的風險投資基金獲得「若干知名人士」出資1億8100萬美元，其中一名出資者是比爾蓋茲的妻子梅琳達。（圖取自梅琳達蓋茲臉書www.facebook.com/melindagates）

（中央社紐約24日綜合外電報導）由女性創辦的風險投資基金Aspect Ventures表示，他們已獲得微軟創辦人、身家億萬的慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）之妻梅琳達（Melinda Gates）金援。

Aspect Ventures由風險投資人古維（Theresia Gouw）和方斯塔（Jennifer Fonstad）在2014年創立，公司昨晚表示，梅琳達是一檔1億8100萬美元新創投基金的「若干知名出資人」之一。

法新社報導，Aspect Ventures並未明確透露梅琳達的投資金額。

但公司發表聲明說，這檔新基金期望「擴大對網路安全公司ForeScout等的投資，這家公司在去年10月上市；也期望加大對網路新興公司Cato Networks、設計交流公司Crew、安全情報公司Exabeam和職缺就業網站The Muse的早期投資」。

風險投資部門目前多半仍由男性主導，據諮詢公司Pitchbook的數據，美國風險投資公司的合夥人只有11%是女性。

Pitchbook表示，去年投資在美國新創公司的資金，只有2.2%是投向全由女性創辦的公司。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070124

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