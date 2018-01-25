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招商審查一條龍 經濟部要讓投資動起來

發稿時間：2018/01/25 17:42

最新更新：2018/01/25 17:47

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經濟部投資審議委員會執行秘書張銘斌24日正式兼任投資業務處長，有助招商及投資審查業務行政效率提升，25日在經濟部業務會報前接受媒體訪問，說明招商中心、投資處及投審會未來整合及業務推動方向。中央社記者廖禹揚攝　107年1月25日經濟部投資審議委員會執行秘書張銘斌24日正式兼任投資業務處長，有助招商及投資審查業務行政效率提升，25日在經濟部業務會報前接受媒體訪問，說明招商中心、投資處及投審會未來整合及業務推動方向。中央社記者廖禹揚攝　107年1月25日

（中央社記者廖禹揚台北25日電）經濟部長沈榮津今天指出，投審會執行秘書張銘斌兼任投資處長，有助提升招商投資審查的行政效能，他要求張銘斌上任3個月內規劃攬才平台整合及招商中心組織改造。

投資審議委員會執行秘書張銘斌24日起正式兼任投資業務處處長，經濟部長沈榮津表示，張銘斌上任首要工作，就是發揮兼任投審會及投資處首長優勢，以「投資跟審查一條龍機制」，在招商及後續審查業務上提升行政效能。

此外，沈榮津表示，新處長還有兩項任務，包括強化招商中心功能，以及規劃整合各部會資源，將Contact Taiwan網路媒合人才平台提升為國家級單一攬才入口網。

行政院長賴清德先前召開加速投資台灣專案會議時，要求經濟部招商中心改組；今天行政院會則請經濟部一個月內將Contact Taiwan整體規劃提到「育人攬才及移民政策專案會議」報告。

沈榮津表示，Contact Taiwan業務由投資處負責，已要求張銘斌在一個月內整合外交部、內政部、教育部、科技部等部會資源，讓國外白領人才感受到「值得來台灣工作」。完成Contact Taiwan規劃後，第二、第三個月就要針對招商中心改組及招商新做法提出規劃。

媒體問及改組後是否有助招商業績突飛猛進？沈榮津強調，還是會以過去合理成長率為目標，「不是浪漫隨便喊一喊」，要先做出改變，務實以對；未來他希望吸引雲端運算、物聯網、大數據、人工智慧等「現在很夯」的產業在台投資，帶動產業轉型。1070125

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