金寶看旺 估美國廠業績倍數成長

（中央社記者吳家豪台北25日電）新金寶集團今天舉辦旺年晚會，總經理沈軾榮看好在新客戶挹注下，金寶今年營收成長幅度將優於去年，且美國工廠業績將倍數成長，另將持續投資泰國、菲律賓工廠。



新金寶集團今天在南港展覽館舉辦旺年晚會，總桌數378桌，包括旗下金寶及金寶子公司泰金寶、康舒、凱碩，總參加人數約3800人，現場抽獎總獎額約新台幣1400萬元，最大獎項為10萬元，邀請張心傑、安心亞、鼓鼓、家家等藝人表演。



沈軾榮受訪指出，2017年金寶及泰金寶在傳統ODM（原廠委託設計代工）、EMS（電子製造服務）業績成長幅度不大，部分原因來自客戶端，看好2018年成長幅度會相對大一點，回到2015年令人滿意的業績水準，動能將來自印刷、網通產業新客戶，以及儲存產業更廣泛的應用。



在全球工廠布局方面，沈軾榮強調，金寶在泰國、菲律賓會不斷投資布局，預估美國工廠2018年業績將有倍數成長，主因客戶希望在東南亞和美國生產；至於巴西工廠業績經過2年不景氣影響，2018年有望回到以往水準，成長幅度將高於2017年。



針對新事業發展，沈軾榮表示，3D印表機原本預估2017年出貨達10萬台，但因為全彩機種延後上市，全年出貨約7萬台，今年有機會達成10萬台的目標。



此外，新推出的「阿寶」機器人在內部已研發近2年半，2017年第4季正式將100多人的機器人團隊分拆成立新公司，2018年有機會達到300台的業績，將應用在銀行、機場、飯店等場所。



他進一步指出，金寶去年推出智慧美妝鏡產品，全年出貨約2萬台，今年在美國CES（消費電子展）大受歡迎，因此今年的期待與目標也相當高，推估今年智慧美妝鏡出貨約5萬台到10萬台；金寶轉投資的半導體設計公司通寶已成立一年，是全球唯二做印表機專用SoC（系統單晶片）的公司，預計2019年中旬推出專用晶片。



泰金寶總經理鄒孔訓指出，泰金寶目前在泰國有9座工廠，已有2座可完全關燈進行生產，主要運用泰金寶開發的輸配系統、無人搬運車、倉儲系統，今年將再增加2座關燈工廠，預估2年內至少會替代一半以上的作業人員。



鄒孔訓更透露，未來泰國政府在泰國東部海岸線推動經濟特區，泰金寶不排除將與機器手臂製造商合作，在泰國東部走廊成立系統整合服務公司。1070125