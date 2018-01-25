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美財長公然擁護弱勢美元 專家憂貨幣競貶

發稿時間：2018/01/25 17:48

最新更新：2018/01/25 17:48

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽今天打破傳統表示，他樂見「美元走弱」，這項發言導致美元大幅走貶。專家說，梅努欽公然擁護弱勢美元，可能會引發各國貨幣競貶，此舉恐非最明智。

法新社報導，外界擔心，美國採取國家主義經濟施政議程，將對貿易夥伴採取更具敵意手段，而梅努欽今天在瑞士達佛斯世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）的發言，更凸顯各界疑慮。

梅努欽（Steven Mnuchin）說：「很顯然，弱勢美元對我們有利，因為這攸關貿易與機會。」

不過，他也說：「長期而言，美元的強弱反映出美國的經濟實力，在儲備貨幣方面，美元持續會是主要貨幣。」

美國總統川普23日宣布對中國和南韓採取保護主義措施，已導致美元走軟，而在梅努欽發表這番談話後，美元進一步走貶。

美元兌歐元一度跌至2014年12月以來新低，來到一歐元兌1.2356美元，但當天稍後稍微回升。

梅努欽的發言被廣泛解讀為，華府可能同意讓美元走貶，使美國出口商品更低廉，這是美國針對中國和其他貿易夥伴的另一舉措。

此舉也可能被視為，美國背離主要經濟體持續已久的協議，也就是各國避免採取讓貨幣貶值，以獲取貿易競爭優勢。

經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）說，公開表達樂見美元走弱，可能引發「貨幣競貶」。

達科告訴法新社：「大家都希望擁有比美元或是比貿易夥伴更具競爭力的貨幣。」

「沒錯，從出口的角度來看，這是好事，但還有許多不能忽略的負面影響。」

「這或許相當大膽，但可能不是最明智舉措。」（譯者：周莉芳/核稿：劉學源）1070125

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