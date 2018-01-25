9號公報上路 南山估淨值暴增765億元

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）國際財務報導準則9號公報今年起實施，壽險業龐大的債券部位面臨重新分類；金管會預估，受惠市場向上，對整體壽險業的影響為正數。據南山人壽估計，淨值因而增加約765億元。



9號公報（IFRS9）取消會計科目的「無活絡市場」項目，即企業原本按攤銷後成本衡量的無活絡市場債務工具（NAT）及持有至到期日債券（HTM），在IFRS9下，要分類到以市價衡量的透過損益按公允價值衡量（FVTPL），及透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）。



金融監督管理委員會表示，壽險業受惠金融市場表現不錯，9號公報今年實施後，對整體壽險業淨值影響數為正數。金管會保險局副局長蔡麗玲表示，金管會先前已請壽險公會彙整9號公報影響數，目前公會還在彙整中，預估2月中旬前可以出爐。



南山人壽總經理許妙靜表示，南山人壽今年1月1日帳列金額依國際財務報導準則第9號規定分類、認列與衡量後，股東權益總額增加約新台幣765億元。



許妙靜指出，南山人壽過去幾年持續透過資產配置與調整，除了帶來穩定的投資收益並分散風險，也累積了未實現利益，為資產增值，因IFRS 9會計制度的轉換，即可看出南山人壽過去幾年累積的資產價值與未實現利益。未來南山仍會秉持一樣的原則，使公司資產持續穩定成長。1070125