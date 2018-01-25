/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票管中閔水底情深Tizzy Bac
>rss

9號公報上路 南山估淨值暴增765億元

發稿時間：2018/01/25 17:52

最新更新：2018/01/25 17:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）國際財務報導準則9號公報今年起實施，壽險業龐大的債券部位面臨重新分類；金管會預估，受惠市場向上，對整體壽險業的影響為正數。據南山人壽估計，淨值因而增加約765億元。

9號公報（IFRS9）取消會計科目的「無活絡市場」項目，即企業原本按攤銷後成本衡量的無活絡市場債務工具（NAT）及持有至到期日債券（HTM），在IFRS9下，要分類到以市價衡量的透過損益按公允價值衡量（FVTPL），及透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）。

金融監督管理委員會表示，壽險業受惠金融市場表現不錯，9號公報今年實施後，對整體壽險業淨值影響數為正數。金管會保險局副局長蔡麗玲表示，金管會先前已請壽險公會彙整9號公報影響數，目前公會還在彙整中，預估2月中旬前可以出爐。

南山人壽總經理許妙靜表示，南山人壽今年1月1日帳列金額依國際財務報導準則第9號規定分類、認列與衡量後，股東權益總額增加約新台幣765億元。

許妙靜指出，南山人壽過去幾年持續透過資產配置與調整，除了帶來穩定的投資收益並分散風險，也累積了未實現利益，為資產增值，因IFRS 9會計制度的轉換，即可看出南山人壽過去幾年累積的資產價值與未實現利益。未來南山仍會秉持一樣的原則，使公司資產持續穩定成長。1070125

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP