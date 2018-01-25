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台塑年終6個月加發2.2萬紅包 勞資歡喜

發稿時間：2018/01/25 18:01

最新更新：2018/01/25 18:01

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（中央社記者韋樞台北25日電）經過近兩小時協商，市場關注的台塑企業四大公司年終獎金定案，除原先依公式算出6個月年終獎金外，總裁王文淵再加發每人2.2萬元大紅包。工會理事長吳祈忠表示，勞資皆大歡喜。

台塑企業四大公司合計去年歸屬母公司合併稅後淨利高達新台幣2372.48億元，年增14.2%，創史上新高，交出漂亮成績單，讓總裁王文淵相當滿意。

依台塑企業年終獎金公式計算，每位員工都可以領到最多的6個月年終獎金之外，四大公司工會代表於12日先與企業總管理處協商，並訂今天下午再與王文淵會晤協商加發紅包的額度。

南亞(1303)仁武廠工會理事長吳祈忠會後告訴媒體，王文淵非常大方、大器地同意在6個月年終獎金之外，再加發每人2.2萬元大紅包，多過去年所加發的1.4萬元，非常感謝王文淵的善解人意與照顧員工，讓台塑企業所有員工有最豐收的一年。

吳祈忠指出，王文淵認為企業有賺錢就應該回饋員工，因此同意工會提出的要求，讓工會非常滿意，希望台塑企業今年更賺錢，更加「旺來富」，讓台塑企業成為最幸福的企業。

吳祈忠話鋒一轉，向政府喊話，台塑企業願意投資鉅額在環保設施上，達到更乾淨、節能生產，但卻一直卡在環境影響評估的環節上，政府不應該再用環保來扣台塑企業的帽子，壓抑台塑企業對環保的投資，這對台灣經濟與環境都不是好事，更不利基層員工的工作權，應該讓企業根留台灣，不要再逼企業出走。

台塑企業對於年終獎金的公式，是以4大公司過去3年平均每股稅前盈餘為發放4.5個月年終獎金的增減基準，以每增加一元可多領0.6個月年終獎金計算，但上限最多是6個月，因此訂為最高6個月，最低3個月。

台塑企業計算，2014年到2016年4大公司平均每股稅前盈餘僅4.47元，即可領到4.5月底薪的年終獎金，估計2017年只要每股稅前盈餘6.97元即可領到6個月年終獎金，去年4大公司平均每股稅前盈餘達9元，因此仍以6個月為上限。

台塑企業說，光是6個月年終獎金部分，全部台塑員工總共會領取75億元，再加計今年每人加發2.2萬元紅包，以全企業4萬名員工計算，將增加8.8億元支出，光是年終獎金發放即多達83.8億元。1070125

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