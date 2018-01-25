興達新廠首創國際競圖 16國搶400萬獎金

（中央社記者黃雅娟台北25日電）台電興達電廠預計新建3部燃氣機組，首創電廠設計國際競圖。自去年10月底報名起，募集來自16國、70件作品，將在26日公布入圍名單，4月下旬可望爭取新台幣400萬元首獎。



台電興達電廠預計新設3部燃氣機組，為了兼顧供電與環保，台電首創電廠設計國際競圖，徵件3個月後，募集來自16國共70件作品，將在今明兩天進行第一階段評比，前5名入圍者，除了可各獲得20萬元獎金外，可參加第二階段最後評選。



台電26日下午4時將在高雄漢來大飯店15樓菁英閣的評審現場，以投影螢幕輪播所有參賽作品，歡迎建築設計與景觀界人士、相關科系學生以及民眾一同欣賞來自世界16國家不同的電廠設計創意。



台電指出，這次的新廠區競圖目的，是要在高雄永安舊鹽田打造國際級的生態電廠，改造興達第二廠區，結合鹽田景觀及歷史建築，讓興達電廠融入環境，成為台灣美景。



台電表示，本次競賽邀請曾任美國哈佛大學設計研究所景觀建築系主任的華德翰（Charles Waldheim）等7位專家學者組成評審團，將在26日公布第一階段評比結果，4月下旬的第二階段評選，最後獲選首獎者，將可獨得獎金400萬元。



台電興達電廠預計新增3部天然氣機組，總裝置容量為390萬瓩，將分別在民國112、113及115年上線，總預算為1200億元。1070125