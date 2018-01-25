梅努欽喊貶 美不擔心美元短期走勢

（中央社達佛斯25日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽今天表示，他不特別擔心美元「短期」走勢。梅努欽昨天表示，他樂見「美元走軟」，美元匯價應聲重貶。



梅努欽（Steven Mnuchin）今天在瑞士度假勝地達佛斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）告訴記者：「我認為我昨天的美元評論其實很明確…我們不擔心美元短期走勢，那是高流動性市場。」



曾任職高盛集團（Goldman Sachs）的梅努欽說：「我們贊同匯率自由化，短期美元匯價有優勢，也有劣勢，所以我覺得訊息很明確。」



梅努欽表示，一段時間後，美元的「長期走勢將反映美國的經濟實力」。



美元兌歐元匯價於昨天梅努欽發言後大幅走軟，今天則在歐洲匯市早盤相對穩定，分析師指出，那似乎是川普政府為協助出口業者的「美國優先」政策的一部分。



梅努欽昨天說：「美元較弱勢顯然對我國有利，因為這攸關貿易與機會。」



美國總統川普（Donald Trump）22日針對中國和南韓祭出新的懲罰性關稅貿易保護措施後，美元已於23日開始走貶。梅努欽的評論傳出後，美元貶勢進一步加重。



外界普遍將梅努欽的發言，解讀為華府為了讓美國出口更便宜，會放手讓美元走貶。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070125