建商看好房市 建築貸款年增率創近2年半新高

（中央社記者邱柏勝台北25日電）央行公布去年12月房貸餘額新台幣6兆6478億元，月增377億元，年增率4.4%；建築貸款餘額1兆7384億元，月增270億元，年增率更達5.46%，創近2年半新高，與建商看好房市有關。



央行主管表示，去年12月房貸餘額年增率4.4%，與前一個月的4.51%差距不大，主因年底本來就是國人購屋、換屋的旺季，再加上前年房市正處谷底，基期較低，導致去年第4季房貸餘額年增率都在4%以上高檔盤旋，凸顯房市已漸漸走穩。



值得一提的是，代表房市上游的建築貸款，去年12月底餘額1兆7384億元，月增270億元，年增率更「破5」，來到5.46%，創2015年7月來最高增幅。



央行主管解釋，主要是因為前年房市低迷，基期偏低，加上去年底建商加速去化餘屋，紛紛砸錢買廣告促銷，導致周轉金需求上升，帶動建築貸款年增率創高。不過他也指出，建商開始找地、整地，帶動土建融資需求，顯見建商未來將推案，代表房市確實已經軟著陸（softlanding），往穩定的方向前進。



此外，根據央行統計，八大公股行庫所承作的「青年安心成家方案」，去年12月底貸款餘額為6376億元，月增51億元；占全體房貸餘額比重，則從9.57%提高為9.59%，顯見房市剛性需求仍在，自住客、首購族為撐盤力量。1070125