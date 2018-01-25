/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票管中閔水底情深Tizzy Bac
>rss

宏碁投資法國有譜 擬設VR或電競中心

發稿時間：2018/01/25 19:17

最新更新：2018/01/25 19:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北25日電）電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前接受法國媒體專訪說，對於在法國投資抱持開放態度，考慮設立虛擬實境（VR）中心或電競訓練中心，也可能與政府合作推廣電競。

宏碁今天發布新聞稿表示，陳俊聖近日前往歐洲，在瑞士泛歐營運總部舉行2018年度首次內部溝通會議，對員工與主管分享新年度的營運計畫與新策略，親自鼓勵員工一起衝業績。

陳俊聖也參訪宏碁在法國辦公室與當地通路，並與法國科技媒體Les Numeriques進行專訪，甚至還受邀至法國凡爾賽宮，參加由法國總統馬克宏款待各國企業領袖的Choose France!高峰會議晚宴，並與各國菁英企業主管交流國際間的經濟話題與企業發展策略。

根據宏碁提供的英文版專訪譯文，陳俊聖表示，宏碁對於在法國投資或創造就業機會，抱持開放態度，已有數個腹案，例如在巴黎開設虛擬實境中心，或在法國設立電競訓練中心，也考慮與體育相關部會合作推廣電競。

陳俊聖認為，對科技公司而言，法國正變得更具吸引力，當地勞動相關法規不僅保護勞工，也為企業提供營運彈性，這些都是進步的象徵。

在訪談中，陳俊聖還提到宏碁在創新技術上的研發與價值、在雲端技術與解決方案的創新能力，並分享他對於全球個人電腦（PC）市場趨勢和晶片技術、物聯網、大數據與人工智慧、自駕車領域的看法。

陳俊聖強調，宏碁以往提供高性價比的產品，未來將聚焦電競、虛擬實境、內容、人工智慧、數據安全等應用，期許成為這些領域的佼佼者之一。1070125

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP