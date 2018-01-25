宏碁投資法國有譜 擬設VR或電競中心

（中央社記者吳家豪台北25日電）電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前接受法國媒體專訪說，對於在法國投資抱持開放態度，考慮設立虛擬實境（VR）中心或電競訓練中心，也可能與政府合作推廣電競。



宏碁今天發布新聞稿表示，陳俊聖近日前往歐洲，在瑞士泛歐營運總部舉行2018年度首次內部溝通會議，對員工與主管分享新年度的營運計畫與新策略，親自鼓勵員工一起衝業績。



陳俊聖也參訪宏碁在法國辦公室與當地通路，並與法國科技媒體Les Numeriques進行專訪，甚至還受邀至法國凡爾賽宮，參加由法國總統馬克宏款待各國企業領袖的Choose France!高峰會議晚宴，並與各國菁英企業主管交流國際間的經濟話題與企業發展策略。



根據宏碁提供的英文版專訪譯文，陳俊聖表示，宏碁對於在法國投資或創造就業機會，抱持開放態度，已有數個腹案，例如在巴黎開設虛擬實境中心，或在法國設立電競訓練中心，也考慮與體育相關部會合作推廣電競。



陳俊聖認為，對科技公司而言，法國正變得更具吸引力，當地勞動相關法規不僅保護勞工，也為企業提供營運彈性，這些都是進步的象徵。



在訪談中，陳俊聖還提到宏碁在創新技術上的研發與價值、在雲端技術與解決方案的創新能力，並分享他對於全球個人電腦（PC）市場趨勢和晶片技術、物聯網、大數據與人工智慧、自駕車領域的看法。



陳俊聖強調，宏碁以往提供高性價比的產品，未來將聚焦電競、虛擬實境、內容、人工智慧、數據安全等應用，期許成為這些領域的佼佼者之一。1070125