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新竹解除一階限水 澎湖水情稍緊轉綠燈

發稿時間：2018/01/25 19:39

最新更新：2018/01/25 19:39

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（中央社記者廖禹揚台北25日電）經濟部旱災緊急應變小組今天召開會議，決議解除新竹地區一階限水，26日起轉為水情稍緊綠燈；澎湖地區則水庫蓄水量偏低，為提前因應，將同步轉為水情稍緊綠燈。

經濟部今天下午邀集農委會、科技部、氣象局、水利會及相關縣市政府共同研商抗旱措施，其中新竹地區受益於1月上旬鋒面帶來降雨，以及各單位節水抗旱有成，水情燈號26日將由一階限水黃燈轉為水情稍緊綠燈。

經濟部水利署副署長王藝峰指出，澎湖本島成功、興仁及東衛水庫水量約43.1萬噸，蓄水率不到2成，台水公司雖以提升海淡水產水量因應，但海淡廠為機械式設備，若故障可能造成缺水風險，因此決定26日同步將澎湖地區水情燈號轉為水情稍緊綠燈。

此外，王藝峰表示，曾文及烏山頭水庫蓄水量較往年平均少約7600萬噸，目前水情仍穩定，台南地區維持水情稍緊綠燈，水利署會持續監控；苗栗地區則仍維持一階限水黃燈。

今天會中並決定今年度一期稻作供灌策略：苗栗永和山水庫灌區採取鼓勵自主休耕措施；苗栗明德水庫灌區目前蓄水540萬噸，若蓄水量未能在2月1日前提升至650萬噸，以維持枯水期最小用水需求，經濟部與農委會將會銜公告實施明德水庫灌區停灌作業，若蓄水量達650萬噸以上，則改採鼓勵自主休耕措施。新竹及其他地區則維持供灌。

王藝峰表示，雖然目前新竹地區水情好轉，但剛進入枯水期，且中央氣象局預估反聖嬰現象仍強，2至4月仍偏乾，呼籲各界節省用水，水利署也會與氣象局、國防部等單位配合進行人工增雨作業。1070125

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