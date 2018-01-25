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拚數位經濟 國發會：外國專才將可來台授課

發稿時間：2018/01/25 20:30

最新更新：2018/01/25 20:30

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（中央社記者陳政偉台北25日電）國發會副主委高仙桂表示，數位產業要與新加坡、南韓、香港競爭，將開放電競選手等具專門知識或技術的外國教師授課，引進的資格條件則需具4年產業工作經驗與2年教學經驗。

國家發展委員會今天在行政院院會向行政院院長賴清德報告「外國專業人才延攬及僱用法」預定施行規劃及配套準備情形。其中，母法牽涉11項子法修訂，多數將於2月預告期滿。

國發會副主委高仙桂傍晚接受廣播節目專訪時表示，知識經濟是國家競爭力的核心，「得人才者得天下」，各國都在競逐人才，人才專法實施期望讓台灣對外國人來說，變成有吸引力跟友善的工作環境。

高仙桂表示，人才專法的重點是放寬外國專業人才的簽證、居留、保險、租稅與退休等待遇，鼓勵外國專業人才到台灣。未來將以創新為基礎進行產業轉型，希望外國人才可以加速提升台灣競爭力的效益。

高仙桂解釋，政府預告外國特定專業人才資格要件，如薪資部分，除文化藝術與體育類未訂定，月薪應達新台幣16萬元以上，還有學歷、特殊技術專長等。

高仙桂說，全球數位內容產業快速發展，台灣邁入數位經濟時代。據就業服務法，過去只有外國語文教師可在補習班授課，如今外國專業人才延攬及僱用法，將開放具專門知識或技術的外國教師在補習班授課。

高仙桂舉例，未來像是外國電競選手就可在補習班實際技術教學。不過，將來引進的外國專門人才，會不會牴觸到國內的產業發展，她也認為，電競選手如果要更上層樓，更應該與國際人才交流。

高仙桂指出，台灣要跟國際電競產業競爭，對象是南韓、香港、新加坡的先進國家，引進國際專業人才，對於人才資格條件，必須具有數位產業有4年以上工作經驗，國際教學機構有2年以上教學經驗。

高仙桂說，對於產業的提升，也不是外國人才專法就能解決。政府是針對法規鬆綁，提高工作環境誘因來吸引人才，但最終還是要看廠商的需求，要讓雇主更願意去聘僱。

高仙桂解釋，這些特定外國專才可申請「就業金卡」，自由尋職及轉換工作，並享到台灣前3年年薪超過300萬元部分折半課稅租稅優惠。

她也說，新法新增可用尋職簽證到台灣找工作，每年上限2000人，外交部已預告申請條件，為有工作經驗、近6個月平均月薪不低於4萬7971元。1070125

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