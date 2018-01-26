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新台幣29元關前煞車 國際美元翻揚

發稿時間：2018/01/26 17:15

最新更新：2018/01/26 17:22

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新台幣兌美元匯率26日以29.101元，貶值3.2分作收，中止3連揚。（中央社檔案照片）新台幣兌美元匯率26日以29.101元，貶值3.2分作收，中止3連揚。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北26日電）美國總統川普強調支持強勢美元，為美元注入強心針，新台幣兌美元匯率升勢戛然而止，今天以29.101元，貶值3.2分作收，中止3連揚。週線升值3.29角。

新台幣兌美元匯率今天以29.148元，貶值7.9分開出後，早盤一度震盪走升，最高來到29.055元，升值1.4分，醞釀隨時升破29元關卡氛圍，隨後在國際美元反轉翻揚，以及韓元帶頭走弱下，新台幣挑戰29元整數關卡功敗垂成。

新台幣今天轉貶，中止3連揚趨勢。根據金管會統計，1月22日到1月24日外資匯入16.29億美元，在熱錢滾滾匯入下，過去3個交易日，新台幣兌美元強升3.63角，盤中最高來到29.035元，蓄勢挑戰央行總裁彭淮南20年任期內新台幣最高匯價的28.632元紀錄。

匯銀人士表示，川普在美元議題上攪渾水，表示他希望看到「強勢美元」，與美國財政部長梅努欽暗示支持美元走弱的立場不一，激勵美元指數今天回升。梅努欽的言論導致美元指數貶破90大關，來到3年新低。

在美元轉強的同時，短線漲多的韓元也稍作休息，盤中貶約0.6%，另外，人民幣兌美元中間價雖持續開高，但離岸價格目前也停在6.3附近，未進一步衝高。

匯銀人士指出，因應新台幣短線強升，近期央行不等尾盤，趕在午盤過後就進場調節，加上美元今天轉強，使得外資今天匯入力道明顯收斂，新台幣今天主要反映進出口商月底實質拋補需求，短線來看，新台幣在29元關卡可能會遭遇不小的阻力。

新台幣兌美元今天開盤價為29.148元，最高29.055元、最低29.148元，收盤收29.101元，貶值3.2分，成交金額11.99億美元。1070126

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