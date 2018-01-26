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台積電衝刺5奈米 專家：因對手緊追在後

發稿時間：2018/01/26 17:43

最新更新：2018/01/26 17:43

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（中央社記者張建中台南26日電）台積電5奈米新廠動土，總投資金額達5000億元。IEK計畫副組長楊瑞臨認為，除因對手緊追在後，5奈米高效、低功耗優點應是台積電不惜重金搶建5奈米廠主因。

台積電今天在南部科學工業園區舉辦晶圓18廠第一期動土典禮，由董事長張忠謀親自主持，預料這將是張忠謀6月退休前最後一次主持台積電新廠動土典禮。

張忠謀表示，今天的動土典禮除展現台積電深耕台灣的承諾，同時也是台積電對未來技術繼續前進的承諾，及持續成長的承諾。

台積電晶圓18廠預計2020年量產5奈米，張忠謀說，台積電將會是全世界第一家量產5奈米，晶圓18廠總投資金額達新台幣5000億元，是要賺錢的，估計要賺回5000億元要5年，需要有1.5兆元的營收。

楊瑞臨認為，台積電為全球晶圓代工業龍頭，只是三星(Samsung)等對手緊追在後，台積電不得不持續不斷推進製程技術。

隨著製程技術越先進，產能建置成本越高，負擔得起的客戶數量也將隨著減少，楊瑞臨憂心，台積電未來5奈米業務壓力恐將加劇。

不過，台積電並不擔心，認為只要客戶需要的量大就好。台積電強調，過去開發先進技術，一直就是以更好的效能為主要考量，隨著人工智慧(AI)蓬勃發展，將帶動高效與節電的需求成長，5奈米則有更好的效能。

據業界人士指出，在相同功率下，5奈米可比7奈米提高約40%的效能，比起10奈米電晶體更省電75%；據稱5奈米電晶體可讓智慧手機等行動裝置電池使用時間持續長達2至3天。

楊瑞臨認為，資料中心持續不斷建置，未來5G也將多元發展，5奈米不排除可能是台積電搶攻這些新興成長市場的秘密武器。

法人指出，虛擬貨幣挖礦需求去年下半年急遽升溫，帶動台積電高效運算業績高度成長，今年高效運算需求持續強勁，並將成為驅動台積電今年整體營運成長的主要動能，加深台積電對先進技術投資的信心。1070126

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