工業4.0成效 英業達去年營收新高人力少2成

英業達董事長卓桐華（中）26日在旺年會記者會表示，去年營收是公司成立以來最好的一年，但透過工業4.0的發揮，人力卻減少20%。中央社記者潘智義攝 107年1月26日

（中央社記者潘智義台北26日電）英業達董事長卓桐華今天在旺年會記者會表示，去年營收是公司成立以來最好的一年，但透過工業4.0的發揮，人力卻減少20%。



英業達統計，2017年的表現是遠超過預期，合併營收新台幣4675億1220.9萬元，較2016年成長9%。



卓桐華說，今年聚焦工業4.0、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）3大中心，2017年最大的投資在工業4.0，用在公司內部，已見到成效，2017年出貨量遠大於2016年，但透過自動化卻大量減少人力。在天津已有200多人的團隊，從事工業4.0的軟體設計，支援各生產基地。



他表示，AI中心將延攬世界級AI領域的博士人才進入公司，不但生產線要利用AI，也會有AI產品。主力產品伺服器也用得到AI，並往人工智慧結合物聯網方向努力。伺服器設計代工業務今年持平，但資料中心（DataCentor）可望有兩位數成長。



另外，電信5G技術將由生產智慧手機、穿戴式裝置的子公司英華達主導。



英業達提出2018全球高科技產業5大趨勢，包括智慧型手機角色吃重、擴增實境應用增加、線上串流、數位內容、企業強化機器學習能。



英華達總經理何代水表示，包括智慧手機、穿戴裝置等去年出貨7000萬台，對手機產業是戰戰兢兢看待，須放棄不賺錢的機種。1070126