匯率猶如雙面刃 電子業：不要急升

（中央社記者黃雅娟台北26日電）新台幣本週狂升3角，台灣產業依賴出口難免會受影響，台灣區電機電子工業同業公會希望「不要急升」；工商協進會認為，匯率升貶「一刀兩刃」，希望跟鄰近國相比「不要升得太過份」。



新台幣本週升勢強勁，週線升值3.29角；今日在國際美元反轉翻揚，以及韓元帶頭走弱下，新台幣挑戰29元整數關卡功敗垂成，終場以29.101元，貶值3.2分作收。面對近來新台幣走勢，中央銀行總裁彭淮南僅以「去問Trump」回應。



台灣經濟依賴出口，面對新台幣強勁走勢，台灣區電機電子工業同業公會副秘書長徐興接受中央社記者訪問時表示，台灣廠商出口多以美元計價，升值難免會遇上匯兌損失，沒人敢講長期怎麼樣，廠商的競爭力也是靠自己掌握，但是希望「不要急升」。



中華民國工商協進會秘書長范良棟表示，新台幣升貶都是「一刀兩刃」，內需進口面對新台幣升值，可以增加購買力，對出口卻會造成影響；而工商協進會以機械、金融及電子3大產業會員為主，雖然最後證明升值不影響出口競爭力，但機械業者向來都積極表示，希望新台幣盡量不要升值。



范良棟認為，台灣是以出口為導向的國家，只要產品最終是要出口，都會受到新台幣升值的影響，觀察相對的貿易對手國，如中國大陸、日本、韓國，台灣只要「不要升得太過份」，都可以接受。



中華民國全國工業總會秘書長蔡練生則認為，台灣採取浮動匯率制度，匯率高低由市場決定，升貶值對進出口業者來講，各有自己的期待，「彭總裁有他的智慧」。台灣雖然是出口導向，但是很多材料、大宗物資、原油都是靠進口，還是得觀察鄰近國家的匯率狀況，信賴央行對匯率問題的掌握跟處理。1070126