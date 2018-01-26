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亞泰去年獲利創歷史新高 今年續看旺

發稿時間：2018/01/26 18:58

最新更新：2018/01/26 20:07

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亞泰影像26日舉行忘年會，宣布2017年合併營收新台幣36.53億元，每股盈餘(EPS)為4.25元，雙創下歷史新高，展望今年，亞泰影像董事長賴以仁(圖)表示，今年持續朝創新高目標努力。中央社記者韓婷婷攝　107年1月26日亞泰影像26日舉行忘年會，宣布2017年合併營收新台幣36.53億元，每股盈餘(EPS)為4.25元，雙創下歷史新高，展望今年，亞泰影像董事長賴以仁(圖)表示，今年持續朝創新高目標努力。中央社記者韓婷婷攝　107年1月26日

（中央社記者韓婷婷台北26日電）亞泰影像自結2017年合併營收達新台幣36.53億元，每股盈餘（EPS）為4.25元，營收獲利均創下歷史新高。展望今年，亞泰影像董事長賴以仁表示，持續朝創新高目標努力。

亞泰26日舉行忘年會，賴以仁表示，亞泰影像受惠營運規模展現、管理績效提升，以及緬甸廠效益發揮，使毛利率攀升，去年合併營收達36.53億元，營業淨利4.09億元，年增率37%，稅後淨利約3.01億元，雖然新台幣及人民幣升值產生約7500萬元匯兌損失，獲利年增率仍有10%，基本每股盈餘4.25元，營收及獲利均創下歷史新高。

賴以仁表示，去年影像感測（CIS）產品總出貨量約2700萬套，年成長約15%，是營運成長主要動能，預估今年將持平表現。未來將朝向多角化策略發展，其中運用於掃地機器人的感測模組已於去年第4季量產出貨，醫療顯微鏡產品也將於今年第1季加入量產行列。

賴以仁表示，今年掃地機器人用的雷射感測模組將較去年成長20倍，預估今年年產量約200至250萬套，可望成為今年重要成長動能；為因應亞泰影像緬甸廠發展潛力及效益展現，第3條生產線將利用農曆年節陸續進駐。1070126

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