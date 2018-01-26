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台股周線紅翻黑 非電子股爭氣市值小增

發稿時間：2018/01/26 19:00

最新更新：2018/01/26 19:00

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（中央社記者田裕斌台北26日電）台股今天最後一盤下殺超過20點，讓原本收紅的週線翻黑，不過根據台灣證券交易所統計，本週上市公司市值在非電子股爭氣下，小增新台幣126億元，達33兆3921.31億元。

證交所表示，本週加權股價指數下跌3.75點，跌幅約0.03%，台灣50指數下跌22.68點，跌幅約0.27%，寶島股價指數下跌5.00點，跌幅約0.04%。

產業別指數方面，以油電燃氣類指數上漲2.38%漲幅最大，食品類指數下跌1.77%跌幅最大，未含金融類指數上漲11.61點，漲幅約0.12%，未含電子類指數上漲13.92點，漲幅約0.09%，未含金融電子類指數上漲73.75點，漲幅約0.58%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額7638.12億元，全體上市股票成交金額6926.84億元，股票成交量週轉率2.30%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類1822.09億元、占26.30%，光電類1165.66億元、占16.83%，電子零組件類806.41億元、占11.64%。

成交量週轉率前3名產業依序為光電類7.54%、電腦及週邊設備類5.53%、電子零組件類5.48%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共19個交易日，集中市場總成交金額2兆6598.22億元，市場日平均成交金額1399.91億元，股票成交量週轉率8.15%，股票日平均成交量週轉率0.43%。1070127

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