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美中角力 商研院：真正貿易戰不會發生

發稿時間：2018/01/26 19:07

最新更新：2018/01/26 19:07

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（中央社記者廖禹揚台北26日電）美中貿易烏雲密布，貿易戰一觸即發，商研院董事長許添財今天表示，真正貿易戰不會產生，美中有可能會達到恐怖平衡，此時是台商資源移轉、開拓新市場的好時機。

川普批准對太陽能產品及大型洗衣機課徵防衛性關稅，中國大陸是美國太陽能電池最大進口國，外界憂心此舉為美中貿易戰的第一槍。

財團法人商業發展研究院董事長許添財今天受訪表示，「真正的貿易戰是不會產生的」，美中雙方可能會達到「恐怖平衡」。

許添財解釋，美國的優勢有二，分別為國防及服務業，而大陸發展服務業，帶動觀光、消費，產業經濟興起，美國為保有目前經濟地位，就必須在大陸力可抗衡前先出手牽制，他表示，美中貿易摩擦預料將持續加大，「是一個對抗的過程」，透過對抗、談判、妥協的過程，達成「恐怖平衡」。

至於美中貿易角力對台灣影響是好是壞？許添財坦言，大陸貿易情勢短期內當然會影響台灣，他指出，台灣去年經濟復甦就是因為美國從大陸進口增加，透過供應鏈帶動台灣產業；但若美國減少從大陸進口，台灣對中國依賴將隨之減少，此時就是資源移轉、開拓新市場的好時機。

許添財認為，台灣產業應保有自己的定位與技術，找到可以接替的市場就能有存活空間，但若進入國外供應鏈就可能被帶著走、被限制，像大陸供應鏈「一斷、一改變就完了」。1070126

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