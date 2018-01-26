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脫歐不影響 英Q4經濟成長率創一年新高

發稿時間：2018/01/26 21:40

最新更新：2018/01/26 21:40

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，即使存在英國脫歐的不確定性，拜成長動力來源服務業的活力之賜，2017年10至12月英國經濟成長率仍加速至0.5%，創1年來最佳單季表現。

法新社報導，英國國家統計局（ONS）表示：「在2017年第4季，英國國內生產毛額（GDP）估計擴張0.5%，相較於第3季成長率為0.4%。」

這份數據符合市場預期，並且是2016年第4季以來英國經濟最佳單季表現。然而，這仍不足以阻止英國全年經濟成長率創下5年來最差成績。

英國國家統計局公布，2017年英國經濟成長率為1.8%。這較2016年的成長率1.9%下降，且是2012年來最低的全年經濟成長率。

金融投資顧問公司Hargreaves Lansdown的經濟學家布瑞特爾（Ben Brettell）表示：「（英國經濟）整體情況是勉強努力過關。…成長力道看來仍不強，且有些分布不均。」

不過布瑞特爾指出，「我們無疑可以說，英國經濟的表現，比脫歐公投剛過時許多人擔憂的情況好許多。這是受到全球經濟復甦的上升趨勢加持，所有國家都受到拉抬」。

2016年英國脫歐公投後，許多專家預言會出現經濟混亂，但至今預言尚未成真。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1070126

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