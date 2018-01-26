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法財長：巴黎可取代倫敦成歐洲金融中心

發稿時間：2018/01/26 21:44

最新更新：2018/01/26 21:44

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（中央社達佛斯26日綜合外電報導）在瑞士達佛斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）的法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）接受訪問表示，只需幾年時間，巴黎便可能取代倫敦，成為歐洲最重要的金融中心。

勒麥爾接受路透社訪問時指出，法國不僅監管框架強而有力，馬克宏（Emmanuel Macron）總統推行的改革也有利於商業經營。此外，巴黎的居住環境具有吸引力。

勒麥爾說：「英國脫歐之後將出現新領袖。…我預見法國在未來幾年可能成為歐洲最重要的金融中心，這個歐洲包括英國。」

過去幾天，勒麥爾在金碧輝煌的法國凡爾賽宮和瑞士阿爾卑斯山邊的達佛斯，努力爭取美國和歐洲銀行家青睞。

世界經濟論壇開幕前一天，即22日，馬克宏在凡爾賽宮主持會議，向與會的全球頂尖銀行家和商人大力推銷巴黎。

出席這場會議的人士，包括高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein），和摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。

然而達佛斯目前的氣氛可能頂多只有觀望。銀行家指出，法國僵硬的勞動法律和相對高昂的企業稅率，依舊是巴黎的障礙。

除了巴黎以外，德國的法蘭克福、愛爾蘭首都都柏林和荷蘭阿姆斯特丹等歐陸城市，也希望爭取亟欲留在歐洲單一市場的倫敦金融城（City of London）各銀行，在2019年3月英國正式脫離歐洲聯盟（EU）之後，將業務遷往這些城市。

然而初步跡象顯示，由於英國預期將「軟脫歐」，銀行業不需要大規模轉移職員的工作地點，因此今年將只有少數倫敦銀行業工作轉移到歐陸，而非原本預料的一大群。

此外，根據路透社2017年9月對123家銀行所做的意見調查，法蘭克福是最受歡迎的取代倫敦選項，遙遙領先排名第2的巴黎。

不過，歐盟2017年11月決定，在英國脫歐後，將原本位於倫敦的銀行業監管單位移往巴黎。這項消息為巴黎加分。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070126

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