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當沖降稅延3年 財政部：需再延可修法

發稿時間：2018/01/27 11:40

最新更新：2018/01/27 11:40

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（中央社記者邱柏勝台北27日電）當沖降稅擬延長3年，財政部表示，目前看來，當沖降稅確實有達到活絡股市之效，但若降稅成為常態，效益是否降低仍待觀察；且若有必要延長，也可透過修法解決，因此不必一下延長7年。

台股當沖證交稅減半措施去年4月28日起實施，將於今年4月27日屆滿，25日經行政院政務委員鄧振中審查通過，採納財政部意見，擬延長3年，並擴大對象至證券自營商。2月1日將排入行政院院會審議，可望列立法院下會期優先法案。

根據統計，當沖降稅上路後至去年底，平均當沖賣出金額翻倍至新台幣339億元，其中集中市場當沖占比上升至20%、櫃買市場則升至30%。

賦稅署長李慶華接受中央社記者訪問時指出，行政院過去核定期交稅減半，是以3年為限，這次參考當時做法，決定將當沖降稅措施延長3年。她表示，當沖降稅實施期間，台股量能增溫，證交稅收入不減反增，確實有達到當初活絡股市的效果。

不過，她也提及，降稅政策之所以收效，與屬於短期措施有關，如果降稅變成常態，效益是否能維持，仍待觀察。針對金融監督管理委員會延長7年的建議，她表示，以前景氣循環期間較長，但現在市場變化太快，景氣循環週期縮短，如果一次訂太長，反而缺乏彈性。她強調，若當沖降稅延長3年後有必要再延長，財政部仍可再次修法，因此這次僅延長3年「不會是問題」。1070127

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