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美股強漲熱錢滾入台幣猛升 台股震盪走強

發稿時間：2018/01/27 11:44

最新更新：2018/01/27 11:44

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（中央社記者韋樞台北27日電）美股在川普支持強勢美元政策下一路走強，3大指數頻創高，熱錢持續滾入亞股，台股本週震盪走強再拉回。分析師認為，台股第1季資金動能強勁，下週仍震盪走強，有機會再創高。

今晨收盤的美股大漲，在英特爾（Intel）和其他企業公布強勁獲利報告推升下，3大主要指數再創歷史新高。道瓊工業指數終場上漲223.92點，或0.85%，收在26616.71點；標準普爾500指數漲33.62點，或1.18%，收在2872.87點；科技股的那斯達克指數上漲94.609點，或1.28%，收在7505.773點。

美國26日公布最新數據顯示，2017年第4季經濟成長減速，成長率在前2季成長率超過3%後，減緩至2.6%，主要由於企業庫存滑降和進口攀升；但全年成長率為2.3%，仍優於2016年的1.5%，但卻遠低於川普總統提出的成長目標3%。

美股不斷創高，亞股跟著吃香，台股上週呈現震盪拉回走高的情勢，主要是新台幣強升，帶動熱錢前進台灣，新台幣26日以29.101元兌1美元，貶值3.2分作收，中止連3揚，週線升值3.29角。

股市資深分析師林成蔭表示，今年1月有去年資金結帳的基礎，加上外資看中台股殖利率高，景氣翻揚，近1、2年不斷加碼台股，推升台股第1季勇往高峰，台股下週仍樂觀看待，指數在月線10967點和季線10733點附近有撐，估計下週指數可望在11100點之上震盪走高。

林成蔭指出，台股權值股漲過一波後，後續可關注低基期和低市值股(股本小、股價低)的補漲行情，例如金融股和生技股的走勢；至於從去年第4季以來持續高檔的原物料行情今年全年仍看好，電子股最近要觀察英特爾和2月2日蘋果公布財報的後續影響。

元大投顧表示，外資連續9個交易日買超台股達新台幣716億元，比去年單月買超金額還高，台股1月以來漲幅近5%，引發獲利了結賣壓；依往例，外資匯入買台股，新台幣升值3%以上，當月台股都大漲，1月以來新台幣升值7.8角，應提防第1季外銷電子股財報匯損。

元大期貨指出，台指期多空拉鋸，美元指數因川普放話反彈收紅，週五新台幣小貶，資金行情可能稍稍緩和，使台指期一度跌破11100點關卡，所幸下檔買盤尚在，盤中跌幅開始收斂，最後僅小跌3點至11144點。

元大期認為，台指期收一根下影線較長的黑K棒，並回測10日均線水位，行情多空拉鋸；但台指期仍居高檔，且在國際股市仍強下，短線重挫空間不大，後續需留意新台幣兌美元走勢和外資籌碼的變化。1070127

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