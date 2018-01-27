天堂M開放新地圖 攻城戰開放估快於韓國

（中央社記者韋樞台北27日電）台北電玩展開展，遊戲橘子舉辦NCSOFT「天堂M」製作人金孝洙首度來台見面會。金孝洙今天透露，預計31日將開放新地圖，同時「天堂M」中文版攻城戰開放時程估計會比韓國的5個月快。



多達300萬會員的「天堂M」遊戲向來是玩家群中的重量級遊戲，金孝洙首度來台為會員帶來最新消息，包括開放新地圖、攻城時程預估，更向現場玩家透露他最推薦的練等地點。



遊戲橘子表示，「天堂M」除本周更新的急速衝等-紅色妖魔大爆走、英雄變身體驗活動外；預計31日將開放新地圖─「狩獵地：夢幻之島」，活動期間更會下修入場等級，讓更多玩家體驗新遊戲內容與打寶機會。



台灣玩家最好奇「天堂M」中文版何時開放攻城戰，金孝洙表示，韓國在上市約5個月更新攻城戰，為讓台灣玩家可以順利遊玩，目前已如火如荼地準備中；尤其台灣玩家養成速度快，因此更新步調也有機會比韓國快，但仍會慎重地決定開放時間。



金孝洙也首度公開中文版玩家滿月的遊戲累積數據。其中，遊戲內必須靠機率合成、最難獲得，卻是玩家夢寐以求的紫色變身卡，全伺服器已經出現了18張；而血盟最高等級，上市剛滿月台灣玩家組成的血盟最高等級，也已經達到9級。



金孝洙指出，十餘年來從「天堂」到「天堂M」，充分感受到台灣玩家的熱情不輸韓國，從PVP擊殺總次數達200萬665次、參與「世界首領突襲」總人次達980萬9480人次來看，台灣玩家的猛實力與狂熱令他印象深刻。



金孝洙也透露個人目前的騎士角色已經練到78級，並推薦台灣活躍玩家，最多數處於57級的玩家練等地點。雖然依據玩家的裝備不同，推薦的練等地點也不同，但「伊娃王國低層」、「海音區」與31日即將開放的「夢幻之島」是比較適合練等的地點，想要快速升等的玩家則要持續打試煉副本或特殊地監。



2018台北國際電玩展25日至29日在台北世貿一館舉行。1070127