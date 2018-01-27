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川普有意重回TPP 專家：中國是不確定因素

發稿時間：2018/01/27 15:56

最新更新：2018/01/27 15:56

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（中央社記者邱柏勝台北27日電）美國考慮重返TPP，學者表示，考量經貿共榮下，各國應會歡迎美國重返談判，但也將面臨國內的壓力，且中國的態度將是不確定因素。至於台灣能做的，就是積極爭取加入，以求與國際市場接軌。

美國總統川普（Donald Trump）去年一上任，就宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。然而川普日前在世界經濟論壇（WEF）上透露，若能達成一個較先前內容「好很多（substantially better）」的協議，他將重新考慮讓美國加入TPP的可能性。

而在此之前，以日本為首的其他11國，已於本週達成「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），將於3月正式簽署；該協定凍結20多條美國先前要求列入的條款，但也保留未來美國重新加入的可能性。

對於川普有意重返TPP，中央大學台經中心主任吳大任表示，從川普的美元政策以及對參與區域經貿組織的態度，就可以知道他是「反覆無常」的人。但退出國際經貿組織，原本就是他當時競選政見之一，目的是與民主黨作出區隔，「既然勝選了，就要落實政見。」但也凸顯他當時並不了解國際現勢的事實。

吳大任表示，川普現在願意有條件重返TPP，代表他上任一年後也意識到，美國要取得外交與經濟的成果，勢必得在外貿上讓步，不能「一廂情願」，只考量自身利益，「因為保護自己，最後只會是大家都受傷。」但可以確定的是，川普釋出願意重返TPP的訊息，其實仍是以美國利益為最大考量，「這點他倒是一本初衷」。

吳大任認為，川普有意重返TPP，對於原本的TPP成員國來說，應該是「樂觀其成」，不過川普去年宣布退出後，中國已經接管了美國在亞洲的影響力，如今美國想重返TPP，關鍵就在於中國的態度，是否會影響TPP成員國的立場，因此美國想要馬上重返TPP，應該沒那麼容易。

中華經濟研究院院長吳中書則表示，美國重返TPP的阻礙，還有川普的「誠信」問題。他表示，TPP之前談很久，各國傾力向國內利益團體溝通，好不容易達成共識，卻因美國片面宣布退出而停擺；結果現在川普有意重返TPP，卻又希望談對美國更好的條件，其他國家不一定願意接受，且也將面臨新一波的國內反彈聲浪，因此美國想順利重返TPP，還有許多困難待解決。

至於台灣應如何因應，吳中書表示，無論美國是否重返TPP，台灣都應主動爭取加入區域性經貿組織，想辦法與國際市場接軌；吳大任則說，台灣是個小國，在參與國際事務上能著力的空間有限，不過美國如果要重返TPP，對台灣來說其實有利，「畢竟台灣現在跟中國關係尷尬，美國重返亞洲，有助平衡國際關係，且對於台灣要發展新南向政策，也能減少一些來自中國方面的阻礙」。1070127

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