台電生態電廠設計競賽 台美葡團隊搶首獎

台電打造國際級生態電廠，首度舉辦電廠設計國際競圖，3個月內募集16國70件作品，最終5名入圍，中山大學海工系團隊以生態空間的概念，規劃將多層次的海岸植披與微地形，融入整體環境，為台灣搶得一席。（台電提供）中央社記者邱柏勝傳真 107年1月27日

（中央社記者邱柏勝台北27日電）台電打造國際級生態電廠，首度舉辦電廠設計國際競圖，3個月內募集16國70件作品，最終5名入圍，中山大學為台灣搶得一席，另有美國、葡萄牙團隊入圍，將在4月底競逐400萬元首獎。



台電表示，興達電廠將改建新設3部燃氣機組，為打造國際級生態電廠，首度舉辦電廠設計國際競圖，3個月全球募集了16國70件作品，經過專業評審團連續兩日討論評比，最終選定5名入圍者，其中國立中山大學海洋環境及工程系團隊為台灣搶得一席。



另外，國外入圍者也來勢洶洶，包括美國Ether Ship建築師事務所、Leers Weinzapfel聯合建築師事務所，以及葡萄牙Ressano Garcia建築師事務所，更有曾獲有如「建築界的諾貝爾獎」普立茲克獎的美國Morphosis建築師事務所，將在今年4月底競逐新台幣400萬元首獎。



競圖評審召集人、英國倫敦大學巴特雷建築學院教授克魯茲（Marcos Cruz）說，本次參選作品有許多傑出的提案，將綠色環保的理念應用在相當複雜且高技術性的「發電廠」建築型態，其中5件入圍作品，構想相當多樣化，面對大型發電廠與生態環境共存的挑戰，各自提出新穎創意，同時兼顧前衛與務實的考量，在下一階段有機會發展出更深入且細膩的設計，深信這些入圍作品，能夠讓台灣躍身成為國際生態環保設計的先行者。



台電指出，中山大學海工系團隊以生態空間的概念，規劃將多層次的海岸植披與微地形，融入整體環境，並將廠區三支煙囪集中規劃，作為提供能源與環境的支架，建築形體更配合基地季節性氣流設計，來減低對生態的影響。



美國Ether Ship建築師事務所設計電廠建築結合太陽能板，還有可以用來觀景及作生態教育的天際空橋，以及匯集電梯、咖啡廳及休息室等功能的中央塔樓。



另一方面，美國Leers Weinzapfel聯合建築師事務所則主打「生態探索公園」，甚至繪出環境教育活動藍圖，民眾可以到新廠區體驗製鹽、騎單車及賞鳥等。



美國Morphosis建築設計團隊則希望充分運用基地原有的植披資源，建築本體披覆含有保溫夾層和耐腐蝕的牆面、結合中水回收系統，可將廢水回收作為綠化與日常生活使用，並規劃人行廊道、開放式的展覽中心與觀景平台。



葡萄牙Ressano Garcia建築師事務所也是以新世代城市生態圈概念打造廠區，廠區亮點有連結濱水區與公眾休憩空間的空中花園。



台電說明，目前興達電廠共有4部燃氣機組及5部燃煤複循環機組，為因應能源轉型、兼顧環保永續，將在占地約130公頃的第二廠區新設燃氣機組，去年10月底首度開放電廠設計，希望新廠區能與舊鹽田景觀及歷史建築融合，徵件期間共收到全球70件作品，並請到國內外建築設計界的專家學者，在1月26日選出5強。



台電近期將邀請此5名入圍者探勘基地，並請入圍者於4月26日提出模型、設計圖說與簡報，預計4月27日進行決選，總獎金新台幣800萬元、首獎400萬元，本次成果也將作為電廠設計及施工的參考。



為分享徵件成果，台電將在活動網站公布第一階段得獎者的圖說資料，並從2月9日至4月27日，舉辦網路票選活動，民眾只要上網投票，就可以抽精美獎品。1070127