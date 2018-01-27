行政院擬修法 新創公司可進駐科學園區

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）行政院政務委員吳政忠今天表示，行政院正在審查科學園區設管條例修正草案，擬放寬現行規定，讓新創公司可進駐科學園區，藉此加強軟、硬體合作，提升台灣科技產業的國際競爭力。



吳政忠告訴中央社記者，行政院正在審查科技部提出的「科學工業園區設置管理條例」修正草案，其中最重要的就是將現有條例提及的「科學工業」改成「科學事業」，以放寬規定，讓科學相關的新創公司得在通過申請後，進駐科學園區。



他指出，現行條例規定股份有限公司才可進駐科學園區，因此新創公司無法進駐。行政院正在審查相關修正草案，希望可在下個會期送達立法院，三讀通過。



吳政忠表示，將條例中的「科學工業」改成「科學事業」是為因應台灣國內的需求。待修正案通過之後，未來物聯網、大數據、人工智慧、APP軟體設計等公司就可進駐科學園區。



他說，目前進駐科學園區的大多是科技大廠，未來開放新創公司進駐科學園區，將可加強軟、硬體之間的合作機會，增加台灣在科技產業的國際競爭力。



他指出，台灣過去20年在軟體、應用端的表現比較弱，倘若台灣在硬體方面的強項，包括製造、半導體、晶片設計等產業，可結合新創產業，未來台灣的科技產業「還是有很大的競爭力」。1070127