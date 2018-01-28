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半導體業平常心看年終 分紅才是重點

發稿時間：2018/01/28 09:56

最新更新：2018/01/28 10:18

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年終獎金專題（中央社記者張建中新竹28日電）農曆春節將至，年終獎金再度成為各界熱門話題，只是半導體業大多採固定年薪，每年年終獎金固定，員工普遍對年終獎金抱持平常心看待，分紅多少才是他們關注的重點。

半導體業薪酬制度與一般科技業大致相同，大多採固定年薪14個月，即12個月的本薪及2個月的獎金；其中，年終獎金各家公司不盡相同，部分廠商年終獎金有2個月，端午與中秋節則不發獎金。

部分廠商端午與中秋節共發0.5個月獎金，年終獎金則有1.5個月；另有廠商端午與中秋節分別發放0.5個月獎金，年終獎金則是1個月。

晶圓代工龍頭廠台積電即便營運表現亮麗，營收及獲利不斷刷新歷史新高紀錄，2017年每股純益達新台幣13.23元，年終獎金還是跟往年相同，固定2個月。

台塑集團旗下動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科，去年受惠DRAM價格高漲，與處分美光持股龐大業外收益挹注，歸屬母公司淨利達402.89億元，改寫歷史新高紀錄，每股純益14.36元。

南亞科年終獎金同樣維持2個月，有別於台塑集團四大公司年終獎金6個月，每人再加發2.2萬元紅包，南亞科作法與其他半導體廠較相似。

南亞科年薪固定15個月，其中，有12個月本薪，年終獎金2個月，端午與中秋節獎金各0.5個月。

其實除本薪與獎金外，員工分紅也是半導體業員工主要收入來源，如台積電新進碩士工程師的員工分紅即高達19個月薪水，超過全年整體薪酬的一半，因此半導體業的員工分紅比年終獎金還更受關注。

正因為分紅是員工普遍關注的焦點，IC設計龍頭廠聯發科決定今年起提前分紅發放時間，上半年的分紅改於當年度的8月發放，下半年的分紅於隔年的2月發放，以達到即時獎勵目的。1070128

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