筆電品牌代工大廠 年終獎金超保密

年終獎金專題（中央社記者潘智義、吳家豪台北28日電）筆記型電腦品牌廠及代工大廠今年有的持續轉型、有的調整體質，今年年終獎金有多少？基本上還是看績效來決定，但廠商保密到家，都說要等農曆春節前才知道。
走過第3次轉型再造的品牌電腦廠商宏碁在聚焦電競等高毛利產品下，2017年營收達新台幣2373.32億元，較2016年成長1.98%，是近7年來首度全年營收呈現正成長；若以美元計算，年增率達8%，轉型成績獲法人及市場肯定，創辦人施振榮更為宏碁董事長暨執行長陳俊聖的表現打100分。
宏碁的年薪14個月包含12個月的月薪、中秋節及端午節各半個月、過年一個月；另有年底績效獎金，發放時間為過年前約兩週，這部分並未公布平均水準，會依照年度營運表現和個人、事業單位的關鍵績效指標（KPI）達成狀態而定。
針對今年的年終獎金規劃，宏碁低調表示不方便說明，但董事長暨執行長陳俊聖先前已表態，若公司表現好，一定也會與股東和同仁分享。
另一品牌大廠華碩的年終獎金為固定一個月的月薪，另有績效獎金，會考量部門績效及個人績效綜合決定；華碩發言人吳長榮表示，華碩持續優化產品組合及銷售區域組合，內部以改善營業利益率為主要營運目標，已見到一定成效，產品平均售價及獲利率均有提升，進展符合公司預期。因應去年下半年的營運改善趨勢，整體績效獎金預期也往正向增加。
從筆電一哥再新增為雲端一哥、穿戴式裝置一哥的廣達電腦，從幾十人小公司發展成現在的大公司，去年營收突破了新台幣1兆元，日前先以總獎金逾4300萬元的旺年會和員工同樂，除了10位30萬元及其他大獎外，到場沒抽到獎的員工也有參加獎5000元；至於年終獎金則仍看業績決定，目前還未定案，要接近農曆春節才會拍板，不過員工更看重分紅。
其他代工廠包括緯創資通、英業達、和碩聯合科技、仁寶電腦的員工年終獎金領多少，要等到農曆年前才會知道，金額則視個人績效及公司整體營運狀況而定。1070128
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