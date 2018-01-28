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多頭支撐上移 投信：台股年前整理年後攻

發稿時間：2018/01/28 10:52

最新更新：2018/01/28 10:52

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（中央社記者田裕斌台北28日電）台股連續8個交易日站穩11000點之上，投信業者提醒，波段獲利了結賣壓浮現，恐對農曆新年前台股造成壓力，但整體經濟面無虞，整理後有助年後指數整理後上攻力道。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股日前多空激戰爆出大量，可見波段獲利了解賣壓浮現，可能對於在農曆長假前的台股指數產生壓抑作用，另一方面，著眼於有國際股市持續走強，加上外資連10個交易日買超台股推升下，預料後市仍以高檔震盪格局為主。

在技術面，廖哲宏表示，中長期趨勢仍是投資成敗的關鍵，目前月線、季線皆為上揚格局，投資人對於短期均線的走勢，無須過度解讀，不過因短線股價乖離較大，要留意可能面臨的追價風險。

日盛基金經理人張亞瑋則表示，台股自突破11100點後，盤勢震盪加劇，多方暫未顯露明顯轉弱，考量近日國際匯市動盪較大，加上市場擔心電子第1季財報匯損及毛利率壓縮問題，連帶影響股市表現，目前觀察到產業面營運仍佳，整體經濟面無虞，年前盤勢震盪整理後，有助年後指數整理後上攻力道。

廖哲宏分析，目前基本面呈現上揚格局是台股的上漲主因，就非基本面的觀察，若外資轉買為賣、匯市出現較大波動或甚至出現反轉，則才有可能進一步影響資金動能。

廖哲宏認為，國際經濟表現良好，當前美元走勢仍有利資金走向，由於目前外資持續買超，在此趨勢下，台股除了面臨短期波段漲幅幅較大的調整壓力外，並無明顯利空，預料行情仍將呈現震盪走高的格局。

張亞瑋指出，近期手機下游雜音多，須留意相關概念股表現；包括Wafer、零組件、半導體設備等產業基本面佳，車用概念如ADAS，挖礦機，AI等概念股可持續關注，傳產方面，金融、原物料可留意；升息循環可期有助金融股表現，塑化則因油價底部已墊高，油價位於高檔不跌，塑化供需好，PVC、EG概念股可望受惠。1070128

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