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汽車座椅耐用測試 靠它3週坐了2.5萬次

發稿時間：2018/01/28 11:07

最新更新：2018/01/28 11:07

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（中央社記者田裕斌台北28日電）汽車車主持有年限動輒5年以上，如何確定座椅耐用度可以度過時間考驗？車商表示，機器人可以在3週內完成約2.5萬次的就坐起身動作，模擬座椅使用10年的耗損程度。

福特(Ford)表示，工程師採用一種可感應壓力的特製墊子，分析並確定最適合消費者的乘坐姿勢，運用「壓力墊」收集的資料，讓被命名為「Robutt」的臀部機器人模擬最常見的上下車動作和乘坐姿勢，測試座椅面料耐磨損程度。

福特歐洲座椅耐久度測試工程師Svenja Froehlich表示，之前採用氣壓缸進行座椅測試，但只能做上下移動，這款模仿臀部的裝置可以精確模擬人類真實的動作。

除了座椅需要用心設計外，在汽車內部設計中，還有多處需要巧思，例如一群熱愛喝茶的經理人發現，當保溫瓶放置在置杯架上時，較長的瓶身即有可能在換檔時被打翻，因此福特的設計團隊降低了置杯架的位置、擴大置杯架的寬度，以確保能夠容納各種尺寸的容器，同時不妨礙駕駛者進行換檔動作。

福特亞太區人車互動與人體工學總監Tyler Coady表示，目前全世界約有超過700種置杯架設計，但置杯架的設計仍然不斷持續演進，其中一個會讓習慣將手機放置於置杯架的使用者感到滿意，那就是讓置杯架的形狀隨著放置物的形狀不同而改變。1070128

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