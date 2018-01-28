刮刮樂拚回本 最佳選擇是這款

（中央社記者田裕斌台北28日電）距離農曆春節僅約半個月，隨著年終獎金陸續發放，刮刮樂進入全年最旺的時間；不過有彩迷統計，若要買整本刮刮樂，最具回本機會的竟然是「$1000萬年終獎金」。



台灣彩券總經理蔡國基表示，每年農曆春節都會推出各式「年節限定」刮刮樂，包括高頭獎的「2000萬開運發財金」、「$1000萬年終獎金」，或是100%中獎率的「新年快樂」或「金犬獎」，且獎金支出率也會比平常的刮刮樂更具吸引力。



根據統計，一般而言，刮刮樂的獎金支出率約在60%至65%之間，也就是說，若是買1本（100張）面額100元的刮刮樂，若在沒有大獎的情況下，會中約6000至6500元的獎金，且無論面額100元、200元、300元、500元的刮刮樂，獎金支出率差異不大，主要差別在於高面額刮刮樂，彩迷有可一拚高頭獎的機會。



彩迷根據今年發行的高面額刮刮樂的獎金結構統計，若今年要買整本一拚中大獎的機率，確實是「2000萬開運發財金」的機率最高，除了有3個頭獎2000萬元，還有200個100萬元獎項，且這款刮刮樂的獎金支出率也高達74.5%，代表每賣1張2000元的「2000萬開運發財金」，就有1490元是準備支出的獎金來源。



不過，由於獎金超過2000元，需扣20%的所得稅，若考慮扣稅因素，「2000萬開運發財金」就不是彩迷首選，最佳選擇反倒是「$1000萬年終獎金」；根據計算，雖然「$1000萬年終獎金」獎金支出率約74.3%，略低於「2000萬開運發財金」，但稅後的獎金支出率還有71.4%左右，比「2000萬開運發財金」的68.45%高出一截。



投注站業者表示，雖然數據上對於買整本的彩迷而言，「$1000萬年終獎金」可能是較佳選擇；不過，過年就是要拚高頭獎，「2000萬開運發財金」還是比較吸引彩迷；對於買單張的彩迷而言，這個數據就是「僅供參考」，運氣好不好才是中獎的唯一變數。1070128