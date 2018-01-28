東森電視案拚過關 NCC31日開關鍵會議

（中央社記者朱則瑋台北28日電）茂德國際併購東森案，NCC將於31日召開委員會議，除把茂德國際董事長張高祥24日當面承諾的內容具體文字化外，並考慮納入負擔條款，31日的會議成為東森電視案能否盡速拍板的關鍵。



NCC副主委翁柏宗今天接受中央社記者訪問時說，併購案相關法定程序已經完成，從茂德的承諾內容來看，可明顯感受茂德「誠意十足」，後續將交由委員會審查。



他說，26日茂德也主動發函提供具體文字承諾，作為NCC參考，但詳細文字內容不便透露，至於何時會通過東森電視案，翁柏宗說：「目前還沒有確切時間表。」



東森國際與凱雷集團把東森電視股權賣給茂德國際，由於東森國際股權轉讓屬國內對國內，主管機關不會進行事前審查，但在提出營運計劃書變更後，國家通訊傳播委員會（NCC）將會展開審查。



不過，由於凱雷是外商，轉讓東森電視股權必須經投審會、NCC等單位審查以及表達意見，NCC據此陸續召開公聽會、聽證會，蒐集利害關係人、一般民眾及專家學者意見，並在24日委員會議上，找來茂德國際董事長張高祥等人到會陳述意見。



委員會主要針對落實本土自製節目內容比例，勞工權益、新聞專業自主、團隊執行力等4大議題詢問張高祥，對此，張高祥承諾，在既有基礎下，以每年新台幣1.5億元、6年共9億元金額投資本土節目自製和國際新聞內容。



此外，在勞工權益上，工會之前在公聽會與聽證會上，反映員工起薪太低留不住人，經常遭同業挖角，張高祥承諾將響應政府政策，未來起薪全面提高到30K以上，不過他沒有同意設置勞工董事，僅承諾會建立溝通平台，與員工加強溝通。



至於新聞專業自主和團隊執行力部分，張高祥重申會和員工簽署編輯室公約，增聘外部媒體監督代表，並落實所有權與經營權分離，相關茂德董事不會擔任經理人職務，將委由外部公正人士擔任董事。1070128