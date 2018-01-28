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避免成債務抵押品 海研勵進號改回台驗收

發稿時間：2018/01/28 16:48

最新更新：2018/01/28 16:48

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（中央社記者朱則瑋台北28日電）國研院購置的海研船「勵進」號，因新加坡造船公司TMS財務危機，進度延誤。國研院今天表示，為了避免勵進號成為債務抵押品，才決定讓勵進號回台再驗收。

國內最大2700噸級的「海研五號」研究船民國103年在澎湖外海沉船，科技部規劃新購一艘2580噸級新船，及自建一艘3000噸級研究船，取代「海研五號」功能。

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心花費新台幣8億7000萬元，向新加坡造船公司TMS（Triyards Marine Services）購置在越南胡志明市建造的「勵進」海洋研究船，已於去年5月7日在胡志明市舉行下水典禮，原本預定去年10月底交船，不過新加坡承包商因母公司財務危機延宕，延後到今年初交船。

國研院今天發布新聞稿指出，雖然勵進號順利完工，尚在履約驗收階段，不過考量假使勵進研究船留在越南驗收後再返台，可能有成為TMS債務抵押品風險，決定跟TMS重新議約，將驗收地點改為台灣。

國研院指出，在未變更驗收標準條件且符合國研院權益下，確保勵進研究船所有與航行有關船體設備都符合法令規範並通過檢驗後，即由TMS派員將勵進研究船開回台灣。返台航運程序，符合交通部航港局規範，而勵進號返台後，新加坡造船公司TMS仍須負擔合約義務至完成驗收為止。

國研院表示，將嚴格把關勵進研究船驗收作業，並依合約要求新加坡造船公司TMS完成待改善項目至符合驗收標準。驗收預計可於3月底完成，到時候國研院才會支付近2成尾款約1.7億元給TMS公司。

勵進號3月底完成驗收後，5月初舉行啟用典禮，接著將進行4個月試營運，9月正式首航投入海洋科研行列。1070128

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