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資金行情效應 台股農曆年前高檔震盪

發稿時間：2018/01/29 08:39

最新更新：2018/01/29 08:39

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（中央社記者韋樞台北29日電）美商英特爾財報亮麗，美國總統川普支持強勢美元推動美股上週3大指數再創新高。法人認為，外資在台股連10買，且熱錢帶動新台幣急升，資金動能促台股本週仍維持高檔震盪。

美商科技巨擘英特爾(Intel)去年第4季營收締造171億美元紀錄，年營收也達到前所未有628億美元新高；促使上週五(26日)美股大漲，3大指數再改寫歷史新高紀錄。

美國26日公布最新2017年第4季經濟成長率初估值，在前2季成長率超過3%後，第4季減緩至2.6%，但全年成長率為2.3%。

美股不斷創高佳惠亞股，台股上週震盪拉回再走高。分析師認為，主要是新台幣強升，帶動熱錢前進台股，資金行情推升台股第1季勇往直前，在無重大利空之下，估計本週指數仍可望在11100點之上震盪走高。

法人表示，台股近日多空激戰爆量，居高思危之下，賣壓浮現，多少會壓抑農曆年前指數上揚，所幸指數仍在11000點之上震盪，值得注意的是，美股3大指數持續創高，外資在台股連10買達新台幣536億元，台股後續仍高檔震盪盤整為主。

法人指出，台股在11000點到11200點之間持續震盪，且熱錢持續匯入，新台幣急升，吸引更多國際熱錢，為台股帶來充沛資金動能，因此台股走勢仍以多方為主，估計過了農曆年長假後，有助指數上攻，值得關注的是，新台幣急升可能會損及出口為主的產業獲利，連帶影響首季財報表現。

元大期貨認為，行情多空拉鋸；但台指期仍居高檔，且在國際股市仍強下，短線不至於重挫，後續需留意新台幣兌美元走勢和外資籌碼的變化。1070129

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