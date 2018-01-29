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新台幣連2貶收29.150元 外資獲利了結匯出

發稿時間：2018/01/29 17:54

最新更新：2018/01/29 18:14

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29日新台幣走弱，但有出口商拋匯力道支撐，終場貶幅收斂，以29.150元兌1美元作收，貶值4.9分。（中央社檔案照片）29日新台幣走弱，但有出口商拋匯力道支撐，終場貶幅收斂，以29.150元兌1美元作收，貶值4.9分。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北29日電）美元走強、外資獲利了結匯出，導致今天新台幣走弱，但有出口商拋匯力道支撐，終場貶幅收斂，以29.150元兌1美元作收，貶值4.9分，匯價連2貶，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.13億美元。

外匯交易員表示，國際美元反彈走高，且外資近期投資台灣資本市場獲利不少，出現獲利了結匯出潮，壓抑今天新台幣走弱。不過由於上週新台幣強勢，出口商也「忍了很久」，新台幣出現回貶，他們隨即進場拋匯，因此新台幣匯價獲得支撐，終場僅小貶4.9分作收。

展望新台幣後市，外匯交易員指出，美元指數上週一舉貫破3年低點，在美國總統川普（Donald Trmup）喊話下略有反彈，但從技術面來看仍是偏弱整理，且接近農曆春節，出口商拋匯需求很大，因此新台幣仍是偏升值的格局，不過新台幣實際上會怎麼走，還是要觀察外資在股匯市的動向，以及未來出口商拋匯力道的強弱而定。

新台幣兌美元今天開盤價為29.12元，最高29.076元、最低29.155元，尾盤收29.150元，貶值4.5分。1070129

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