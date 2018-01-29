證交所啟用新計算系統 股王價位不設限

（中央社記者田裕斌台北29日電）台灣證券交易所宣布，全面啟用新一代指數計算系統，由於採開放架構及不限位數計算設計，未來就算個股出現股價新台幣1萬元以上的天價，也不擔心系統出錯。



股王大立光去年曾一度出現6075元的台股天價，由於大立光去年1月初因股價超過4150元，盤中22度觸動熔斷機制，後來證交所內部查出是計算公式中的暫存區位元不足，還因此將暫存區位元提高1倍。



證交所主管表示，之前採用的指數計算系統，已經是30年前的舊技術，最大計算空間只有整數加小數共18位數，難以因應未來可能需要，舉例而言，若有個股股價要上10000元，在指數計算上可能會出問題。



證交所指出，新系統的核心技術採開放架構以及不限位數計算設計，大幅提升指數運算精密度與系統彈性，除可處理現行加權股價指數外，並將報酬指數、外幣計價指數、風險調控指數與槓桿反向指數等多項指數商品整合在同一套系統上運作。



證交所表示，新系統自去年1月起進行架構設計與概念性驗證作業，去年6月底完成系統設計與整體測試，並自去年7月31日開始上線提供服務，先由台灣指數公司的台灣上市上櫃生技醫療股價指數提供計算服務，與舊系統平行運作半年來進行各項驗證 。



在確認新系統架構的穩定、即時與正確後，陸續將寶島股價指數、公司治理指數、小型股300指數、槓桿反向指數、台灣指數公司系列指數、富時台灣系列指數、產業分類指數，以及加權股價指數等指數，分批移至新系統處理。1070129