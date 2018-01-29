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4大壽險150億元滿期金 2/8起發放

發稿時間：2018/01/29 19:19

最新更新：2018/01/29 19:19

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（中央社記者蔡怡杼台北29日電）春節腳步近了，多家壽險公司宣布提前發放滿期金，以協助保戶在年節期間靈活運用資金，輕鬆過好年，其中，國泰、南山、富邦、全球4大壽險公司近新台幣150億元的滿期金，最快2月8日發放。

國泰人壽保戶最快2月8日可領到滿期金。國泰人壽表示，保險契約於2月8日至2月20日到期的滿期金、年金，提前於春節連續假期前一週，預計於2月8日款項匯至保戶指定帳戶，省去保戶申辦的時間，讓保戶們開心過好年。國泰人壽表示，此次滿期金、年金的金額約76.8億元。

南山人壽保戶也是最快2月8日可領到滿期金。南山人壽宣布，為滿足民眾年節資金需求，針對滿期金、還本金及年金給付日期為2月9日至2月20日之間的保戶，南山人壽將提前自2月8日起至2月14日依保戶選擇的給付方式，以匯款或支票等方式陸續給付，預估總給付金額約41億元，超過2萬7000件保單。

富邦人壽亦提前發放滿期金。富邦人壽表示，保單周年日在2月12日至2月20日期間的生存金與滿期金將在2月12日提前發放，總發放金額超過25.4億元，給付件數超過1.4萬件。

全球人壽也針對提前發放滿期金。全球人壽表示，新台幣保單原給付日若為2月13日至2月20日、外幣保單原給付日若為2月13日至2月21日，將分別提前在2月13日及2月12日匯款。若以支票給付者，將配合提前在2月9日掛號方式寄發，預估發放總金額約2.25億元、給付件數4843件。1070129

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