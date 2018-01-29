深澳電廠有助北部供電 台電爭取環評認同

（中央社記者黃雅娟台北29日電）深澳電廠進行環差專案小組第3次初審會議，最後決定通過、重新辦理兩案併陳，留待環評大會審查。台電表示，北部地區占尖峰負載約4成用電量，深澳電廠對於供電平衡有幫助，將努力爭取委員認同。



「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議，今天下午在行政院環境保護署召開，歷經3個半小時的會議，最後決定將「建議審核修正通過」及「建議重新辦理環境影響評估」兩案併陳，送環評大會討論決議。



專案小組建議，深澳電廠兩部機組硫氧化物排放總量一年為1438公噸，氮氧化物一年為1034公噸，粒狀污染物下修為每年250公噸；此外提出7大項建議，包括低碳調度、降載機制以及積極減碳等作為。



台電副發言人徐造華接受中央社訪問時指出，會針對委員提供的意見努力改善，希望爭取委員認同，下次召開環評大會時能夠順利通過。



徐造華表示，由於北部用電量是全台用電的高負載中心，尖峰負載占比高達4成，希望深澳電廠能夠幫助北部用電取得區域平衡，台電會使用高效率機組，兼顧環保跟供電。



根據台電規劃，深澳電廠將分別在114年、115年上線，每部裝置容量為60萬瓩，徐造華表示，目前小組審查還沒有確定結論，配合環評大會召開的時間，爭取通過審查，台電會努力讓深澳電廠如期運轉上線。



有關新北市政府今天發出聲明，認為「完全看不到台電欲改善空污的決心」，宣布未來不再核發新設生煤許可。徐造華回應，目前不去臆測新北市政府的做法是什麼，以正式收到公文內容為主，並會努力保持環保跟供電之間的平衡。



如以台電去年尖峰負載高峰3800萬瓩計算，北部占比為4成，約1520萬瓩，深澳電廠占比約為8%，即使加上北部電廠現有運轉的裝置容量也不足這個數量。



除了深澳電廠之外，北部使用燃煤作為燃料的電廠，還有目前試俥中的林口新1、2號機，台電表示，已經分別於105、106年獲得電業執照，操作及生煤許可新北市政府尚未做出准駁決定。1070129