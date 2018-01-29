亞馬遜闢新辦公空間 玻璃穹頂罩萬株樹

（中央社西雅圖29日綜合外電報導）亞馬遜公司今天在西雅圖開放了雨林般的新辦公空間，希望能激發員工的新想法。



路透社和西雅圖時報（The Seattle Times）報導，北美地區各城市搶當亞馬遜公司2號總部落腳處之際，這間全球最大零售店商仍在西雅圖擴大主要園區。



在西雅圖的南聯合湖區（South Lake Union），倉庫和停車場開始被辦公大樓與高檔餐廳取代。亞馬遜「生態圈」（Spheres）建築是當地近十年來發展的極致，並將在明天對員工開放。



「生態圈」的3座圓頂玻璃屋內，容納了400種物種的4萬多株植物。亞馬遜以高要求的工作文化聞名，也希望「生態圈」鬱鬱蔥蔥的環境能使員工反思、與彼此偶遇，並發想新產品或計畫。



比起一般辦公室，這個空間更像座溫室。這裡少了封閉會議間或辦公桌，反倒有走道和帶椅子的非典型會議空間。



自2010年至2017年夏季，亞馬遜公司總計對西雅圖建物與基礎設施投入37億美元，龐大金額使爭相競奪亞馬遜「2號總部」（HQ2）落腳處的政府官員口水直流。



亞馬遜公司曾表示，預計將對「2號總部」建設投入逾50億美元，並創造多達5萬個就業機會。



這個月稍早，亞馬遜公司才將第2總部的238份競標提案篩至20份。入圍名單包括波士頓、紐約和德州奧斯汀（Austin）等城市，其中大部分地點是能吸引高學歷科技人才的大都市。



這波「2號總部」競標狂潮由亞馬遜公司在去年夏天發起，贏家預計今年稍晚出爐。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070129