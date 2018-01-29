黃志芳與業者赴印度 促發展台灣石化園區

（中央社記者康世人新德里29日專電）熟知內情人士透露，對外貿易發展協會董事長黃志芳上週與台灣石化業者，共同前往印度古茶拉底省蒙德拉港勘查，希望加速在當地建構大型的台灣石化園區。



訪印的石化業者包括大連化工等廠商。古茶拉底省（Gujarat）蒙德拉港（Mundra Port）經濟特區內的工業園區，由印度阿達尼集團（Adani）開發與經營。



知情人士指出，從台灣中油五輕廠考慮整廠輸出時，阿達尼集團就曾積極爭取，黃志芳也從2016年下半年起，數度陪同中油、長春石化集團等不同業者，前往蒙德拉港經濟特區內的工業園區考察。



中油希望結合台灣中下游石化業者，在當地形成完整的石化產業聚落，以達到經濟規模的綜效，這不但有利台灣石化業者發展，也有助印度石化業。



中油董事長戴謙今天在記者會中表示，阿達尼集團很支持中油到印度投資，預計設廠的3000公頃土地已建好公共設施，日前已拜會省長，談過稅務及水電等問題，未來如將泛中油體系的中下游廠商移到印度生產，台灣的煉油規模就會縮小。



不過，知情人士表示，台灣石化業者雖在黃志芳陪同下數度到古茶拉底省考察，但仍有許多細節待商談，相關投資案還未到對外公布的時刻。



據瞭解，中油在古茶拉底省投資將以輕油裂解廠為主，投資額約新台幣1700億元。中油發言人畢淑蒨在2017年11月證實上述消息，中油預計在今年上半年前完成評估。



如果進展順利，蒙德拉港經濟特區內工業園區，可望成為首個台灣石化業群聚的工業園區。



阿達尼集團1998年開始經營蒙德拉港及開發經濟特區，蒙德拉港已逐漸成為印度最大的私營港口，2013至2014年，共處理一億噸的商品與貨物。



阿達尼集團在2013年，與古茶拉底省府設立合資企業，在蒙德拉港經濟特區內開發工業園區，阿達尼集團持股40%，官方持股60%。



工業園區完成後，阿達尼集團多次向台商招手，協助爭取稅務優惠，希望讓園區成為台灣石化業布局印度的大本營，彌補印度石化產業的結構。1070129