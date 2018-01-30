美股漲多回檔 台股高檔震盪

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）美股漲多回檔，台股29日尾盤拉高，收復5日線。法人表示，台股短期均線多頭架構未變，走勢高檔震盪。



美股漲多回檔，3大指數跌。道瓊工業指數大跌177.23點或0.67%，以26439.48點作收。標準普爾指數跌19.34點或0.67%，收在2853.53點。科技股那斯達克指數跌39.27點或0.52%，收7466.50點。



台股29日漲74.71點，收在11221.81點，尾盤拉高，收復5日線11188點，成交值新台幣1304.08億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超21.1億元。



法人表示，外資連續11個交易日買超台股，台指期淨多單仍維持相對高檔，顯示外資偏多看法不變，預期台股短期均線多頭架構未變，走勢高檔震盪。



去年一整年鋼鐵原物料上漲，中鋼順勢交出亮麗成績單，去年全年稅前淨利新台幣234.03億元，年增7%，每股稅前淨利1.48元，但營業利益年減2%，主要和未充分反映原料漲價有關。



中華電信預計2019年到2020年開始布建10座以上的5G基地台，實驗場域初步選定台北市信義計畫區、台北國際會議中心、台北流行音樂中心。



美元走強、外資獲利了結匯出，新台幣29日走弱，但有出口商拋匯力道支撐，終場貶幅收斂，以29.150元兌1美元作收，貶值4.9分，匯價連2貶。（編輯：楊玫寧）1070130