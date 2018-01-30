/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞
>rss

美股漲多回檔 台股高檔震盪

發稿時間：2018/01/30 07:58

最新更新：2018/01/30 07:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）美股漲多回檔，台股29日尾盤拉高，收復5日線。法人表示，台股短期均線多頭架構未變，走勢高檔震盪。

美股漲多回檔，3大指數跌。道瓊工業指數大跌177.23點或0.67%，以26439.48點作收。標準普爾指數跌19.34點或0.67%，收在2853.53點。科技股那斯達克指數跌39.27點或0.52%，收7466.50點。

台股29日漲74.71點，收在11221.81點，尾盤拉高，收復5日線11188點，成交值新台幣1304.08億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超21.1億元。

法人表示，外資連續11個交易日買超台股，台指期淨多單仍維持相對高檔，顯示外資偏多看法不變，預期台股短期均線多頭架構未變，走勢高檔震盪。

去年一整年鋼鐵原物料上漲，中鋼順勢交出亮麗成績單，去年全年稅前淨利新台幣234.03億元，年增7%，每股稅前淨利1.48元，但營業利益年減2%，主要和未充分反映原料漲價有關。

中華電信預計2019年到2020年開始布建10座以上的5G基地台，實驗場域初步選定台北市信義計畫區、台北國際會議中心、台北流行音樂中心。

美元走強、外資獲利了結匯出，新台幣29日走弱，但有出口商拋匯力道支撐，終場貶幅收斂，以29.150元兌1美元作收，貶值4.9分，匯價連2貶。（編輯：楊玫寧）1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP