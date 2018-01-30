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iPhone X銷售失靈 傳首季減產2000萬支

發稿時間：2018/01/30 09:33

最新更新：2018/01/30 09:33

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（中央社記者江明晏台北30日電）供應鏈指出，蘋果已經通知供應商，今年首季iPhone X產量目標將砍半，由原本4000萬支的生產目標下修至2000萬支，原因為「耶誕購物旺季銷售令人失望」，估計影響達數十億美元。

國外科技網站9to5mac報導，日本經濟新聞基於不具名的供應鏈來源指出，蘋果已通知供應商，將在今年1月至3月將把iPhone X的生產目標減半，這個數字在去年11月份揭露時預計是超過4000萬支；主因是iPhone X在歐洲、美國、中國大陸耶誕、年底購物旺季的銷售表現低於預期。

報導指出，iPhone X的產量削減將導致蘋果供應製造商骨牌效應，預計綜合影響將達到數十億美元；消息同時也指出，蘋果目前將維持iPhone 7系列和8系列約3000萬支的產量目標。

然而，根據iPhone X是否在今年停產的消息目前眾說紛紜，根據韓國網站Investor日前引述產業界人士說法指出，iPhone X不會停產，會和2018年底推出的新機型一起銷售，並延續到2019年，讓用戶有更多元的選擇。

此外，日本經濟新聞指出，蘋果今年可能會削減OLED機種的預測產量，外界認為，蘋果今年將透過減少OLED機種的產量，來增加LCD機種比例，這與KGI報告的預測吻合，報告指出，蘋果預計今年推出6.1吋LCD iPhone可能幫助蘋果從iPhone X和iPhone 8「低於預期的銷售」中恢復。（編輯：林興盟）1070130

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