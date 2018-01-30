高通234億天價罰鍰 首期3.9億30日繳納

高通去年10月遭公平會重罰新台幣234億元，30日繳納第一期罰鍰3.9億元。（圖取自高通臉書facebook.com/Qualcomm）

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）高通去年10月遭公平會重罰新台幣234億元，依規定須在1月底，繳納第一期罰鍰。公平交易委員會副主任委員彭紹瑾表示，高通今天繳納第一期罰鍰3.9億元。



公平交易委員會今天舉行106年年終成果報告記者會，針對外界關注的高通案，彭紹瑾表示，公平會已在日前核准高通234億元罰鍰分60期繳納，一個月一期，依規定今天要繳納第一期。



公平會補充說明，今天上午公平會已與高通律師溝通，高通表達會在今天匯入第一期3.9億元罰鍰。此外，除2月須在28日繳納罰鍰外，其餘月份要在30日前入帳。



經近3年調查後，公平會去年10月宣布無線通訊晶片巨擘高通因違反公平交易法，重罰234億元，為公平會成立以來最高罰鍰，而高通收到公平會處分書後，申請延展罰鍰繳納期限，公平會於去年11月8日同意罰鍰繳納期限延展至今年1月21日。



公平會於21日基於三大理由同意高通分期繳納罰鍰，這三大理由包含：公平會對高通罰鍰金額為歷年最高；其次，高通基於業務營運而有分期繳納的需求；第三，高通提供60張本票作為擔保，因此，公平會同意高通分60期繳納罰鍰。



對於公平會重罰，高通一方面除向公平會申請分期繳納罰鍰外，去年底高通也向智慧財產法院聲請停止執行，並提出行政訴訟。公平會表示，目前除已就停止執行開過一次庭外，其餘部分無進一步進度。（編輯：楊玫寧）1070130